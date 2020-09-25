У Путина "наехали" на Запад из-за непризнания Лукашенко

В Кремле обвинили западные страны в нарушении международного права.
Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина – Дмитрий Песков – заявил, что РФ считает непризнание рядом западных стран легитимности президента Беларуси Александра Лукашенко косвенным вмешательством во внутренние дела белорусского государства.
Россия считает, что непризнание легитимности Лукашенко странами Запада противоречит международному праву, рассказал спикер Путина журналистам, сообщает ТАСС.
По его словам, такое решение западных стран относительно президентства Лукашенко не способствует развитию диалога.
"Мы, конечно, не приветствуем подобные решения, которые были приняты в ряде европейских государств (непризнание Лукашенко легитимным президентом – Ред.). Мы считаем, что эти решения противоречат вообще международному праву… ", – сказал Песков.
- Напомним, в Беларуси 9 августа состоялись выборы президента 2020. После того, как появилась информация, что Александр Лукашенко якобы лидирует с огромным отрывом, начались массовые протесты.
- Силовики жестоко расправлялись с протестующими, было много пострадавших и задержанных, СМИ сообщили о первой жертве.
- Западные страны осудили насилие в отношении протестующих, а Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах. Ряд западных стран не признали результаты выборов в Беларуси.
- Лукашенко решил не уходить с поста президента. В Минске 23 сентября состоялась его тайная инаугурация. США, ряд стран Евросоюза и Украина не признали Лукашенко легитимным главой Беларуси. Срок президентских полномочий Лукашенко истекает 5 ноября.