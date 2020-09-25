У Путина "наехали" на Запад из-за непризнания Лукашенко

Кремль "наехал" на западные страны из-за непризнания Александра Лукашенко легитимным президентом / Reuters

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина – Дмитрий Песков – заявил, что РФ считает непризнание рядом западных стран легитимности президента Беларуси Александра Лукашенко косвенным вмешательством во внутренние дела белорусского государства.

Россия считает, что непризнание легитимности Лукашенко странами Запада противоречит международному праву, рассказал спикер Путина журналистам, сообщает ТАСС.

По его словам, такое решение западных стран относительно президентства Лукашенко не способствует развитию диалога.

"Мы, конечно, не приветствуем подобные решения, которые были приняты в ряде европейских государств (непризнание Лукашенко легитимным президентом – Ред.). Мы считаем, что эти решения противоречат вообще международному праву… ", – сказал Песков.