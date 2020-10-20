У Путина обеспокоены планами Зеленского построить военно-морские базы на Черном море

Песков заявил, что украинские базы на Черном море повредят стабильности региону / Reuters

Планы Украины построить две военно-морские базы на Черном море могут иметь негативные последствия для атмосферы стабильности в регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 20 октября.

Об этом сообщает Интерфакс.

"Здесь, конечно, нужно проанализировать эти заявления. Безусловно, создание каких-то военных баз, нужно понять каких именно военных баз, о чьих именно военных базах идет речь, безусловно, с учетом всех имеющихся реалий это может иметь достаточно негативные последствия в целом для атмосферы стабильности в черноморском регионе", - сказал он журналистам.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский во время ежегодного обращения к Верховной Раде 20 октября заявил о начале строительства двух военно-морских баз для защиты черноморского региона. Он так же сообщил о намерениях совместно с Турцией разрабатывать боевые беспилотные летательные аппараты и двигатели, развивать системы ПВО.

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