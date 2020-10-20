У Путина обеспокоены планами Зеленского построить военно-морские базы на Черном море

В Кремле оценили заявление Зеленского о начале строительства двух военно-морских баз для защиты черноморского региона.
Планы Украины построить две военно-морские базы на Черном море могут иметь негативные последствия для атмосферы стабильности в регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 20 октября.
Об этом сообщает Интерфакс.
"Здесь, конечно, нужно проанализировать эти заявления. Безусловно, создание каких-то военных баз, нужно понять каких именно военных баз, о чьих именно военных базах идет речь, безусловно, с учетом всех имеющихся реалий это может иметь достаточно негативные последствия в целом для атмосферы стабильности в черноморском регионе", - сказал он журналистам.
Отметим, президент Украины Владимир Зеленский во время ежегодного обращения к Верховной Раде 20 октября заявил о начале строительства двух военно-морских баз для защиты черноморского региона. Он так же сообщил о намерениях совместно с Турцией разрабатывать боевые беспилотные летательные аппараты и двигатели, развивать системы ПВО.
Послание Зеленского – о чем еще говорил президент Украины:
- Во вторник, 20 октября, президент Украины Владимир Зеленский выступил перед депутатами Верховной Рады с ежегодным посланием.
- В частности, Зеленский заявил, что режим прекращения огня на Донбассе далек от оптимального уровня. Однако появилась надежда на урегулирование конфликта.
- Президент отметил, что после возвращения в состав Украины оккупированных районов Донбасса, Рада примет ряд специальных законов, направленных на эффективную реинтеграцию данных территорий.
- Зеленский заверил, что все, кто причастен к сдаче Крыма России, должны нести за это ответственность.
- Как утверждает Зеленский, возвращение Донбасса и Крыма – приоритетные вопросы государственной политики Украины. Международное сообщество не должно забывать о проблеме аннексированного украинского полуострова.
- По словам Зеленского, Канада, Турция, Великобритания и другие государства выразили готовность помочь Украине в вопросе возвращения аннексированного Крыма.