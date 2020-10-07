У Путина объяснили позицию Москвы о помощи Армении по Нагорному Карабаху

Песков / Reuters

Россия не намерена отправлять свои войска в зону нагорно-карабахского конфликта. Причиной тому является отсутствие обязательств Москвы перед Ереваном в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Об этом рассказал российским журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Ведомости.

В ответ на вопрос о том, намеревается ли Россия отправлять свои войска в зону конфликта в Нагорном Карабахе, Песков заявил, что Путин уже озвучил официальную позицию Кремля по этому поводу.

"Это вытекает из обязательств. В данном случае речь-то идёт об Армении. Президент это чётко совершенно разъяснил и разграничил эти два вопроса. Обязательства по ОДКБ не распространяются на Карабах", - сказал пресс-секретарь главы российского государства.

Песков добавил, что согласно договору ОДКБ, страны-участницы коллективного блока безопасности обязаны защищать друг друга только в случае внешней угрозы. Сейчас, как утверждают в Кремле, фактов нападения на территорию Армении не зафиксировано.

"Нет, такая информация не подтверждается", - подчеркнул Песков.

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