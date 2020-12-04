У Путина оценили идею об официальном признании "Л/ДНР"

Как заявил путинский спикер Дмитрий Песков, позиция Киева усложняет ситуацию с мирным урегулированием военного конфликта на Донбассе.
Власти Российской Федерации считают крайне нецелесообразными разговоры о признании Кремлем на официальном уровне террористических группировок "Л/ДНР".
Об этом заявил Дмитрий Песков‒ пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, сообщает агентство РИА Новости. По словам путинского спикера, позиция официального Киева якобы усложняет ситуацию с мирным урегулированием военного конфликта на Донбассе.
"В данном случае какие-то эвентуальные рассуждения считаем нецелесообразными, это первое. Сказать можно только одно - что, конечно, затягивание Киевом выполнения условий Минских договоренностей. Будет лишь дальше усложнять ситуацию в плане этих двух самопровозглашенных республик", ‒ заявил Песков.
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Переговоры по Донбассу:
- Украина предложила России план действий по Донбассу, согласно которому украинско-российский участок границы в ОРДЛО передается под контроль Киева, после чего на территориях проводятся местные выборы в марте 2021 года.
- В Кремле отрицают план Киева и утверждают, что Минские соглашения предполагают сначала проведение выборов в отдельных районах Донбасса, и только после этого Украина получит границу под свой контроль.
- Далее - 2 декабря Россия на площадке Совбеза ООН провела неформальные переговоры по "формуле Арриа" с представителями "ДНР" и "ЛНР".