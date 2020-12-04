У Путина оценили идею об официальном признании "Л/ДНР"

Дмитрий Песков / Reuters

Власти Российской Федерации считают крайне нецелесообразными разговоры о признании Кремлем на официальном уровне террористических группировок "Л/ДНР".

Об этом заявил Дмитрий Песков‒ пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, сообщает агентство РИА Новости. По словам путинского спикера, позиция официального Киева якобы усложняет ситуацию с мирным урегулированием военного конфликта на Донбассе.

"В данном случае какие-то эвентуальные рассуждения считаем нецелесообразными, это первое. Сказать можно только одно - что, конечно, затягивание Киевом выполнения условий Минских договоренностей. Будет лишь дальше усложнять ситуацию в плане этих двух самопровозглашенных республик", ‒ заявил Песков.

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