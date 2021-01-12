У Путина оценили вероятность освободительной операции Украины на Донбассе

В Кремле утверждают, что Украина не будет освобождать Донбасс военным путем / facebook.com/people/Sergey-Vagano

В Кремле на данный момент не видят предпосылок для освобождения Украиной оккупированного россиянами Донбасса военным путем. Киев вряд ли пойдет по пути Азербайджана, реализовавшего силовую операцию по освобождению Нагорного Карабаха.

Об этом заявил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак во вторник, 12 января, сообщает российское информагентство ТАСС.

"Такого ощущения пока нет", - сказал чиновник журналистам. По его мнению, такие действия стали бы "самоубийством".

Также он добавил, что на данный момент в районе конфликта на Донбассе соблюдается режим относительного прекращения огня.

"С лета, худо-бедно соблюдается режим прекращения огня, во всяком случае тех масштабных перестрелок, которые были до этого, сегодня не наблюдается", - подчеркнул Козак.Читайте такжеЭксперт оценил вероятность силового сценария освобождения Донбасса

Справка

Конфликт в Нагорном Карабахе

Азербайджан 27 сентября 2020 года провел военную операцию в районе Нагорного Карабаха, которая завершилась 9 ноября подписанием Арменией, Азербайджаном и Россией заявления о прекращении огня. Длившийся с начала 1990-х годов армяно-азербайджанский конфликт фактически завершился победой Азербайджана. По итогам военных действий официальный Баку восстановил контроль над стратегическими территориями Нагорного Карабаха.

Силовое освобождение Донбасса