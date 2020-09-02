У Путина оценили вероятность появления в Беларуси новой российской военной базы

У Путина пока не собираются создавать новую военную базу в Беларуси / Reuters

Россия пока не планирует размещать новые военные объекты на территории республики Беларусь. При этом, согласно условиям договоренностей в рамках Организации договора о коллективной безопасности, внешняя угроза против государства-участника объединения приравнивается к угрозе всей организации.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

"Вопрос о военной базе РФ в Белоруссии на повестке дня не стоит", - цитирует информагентство пресс-секретаря Путина.

Также он добавил, что Лукашенко самостоятельно делает свои политические заявления без их согласования с Кремлем, а любая внешняя угроза против страны ОДКБ становится опасной для других государств, которые входят в военный союз.Читайте также"Рука не дрогнет": Лукашенко назвал условия для ввода войск РФ в Беларусь

Напомним, зимой прошлого года Александр Лукашенко в интервью российскому журналисту Алексею Венедиктову рассказал, что на территории Беларуси находятся две российские военные базы, за которые Минск не получает денег от Москвы.

Россияне, в свою очередь, ранее уточняли, что на территории РБ нет российских баз – военные объекты 43-й узел связи российского Военно-морского флота Вилейка и радиолокационная станция Барановичи, по мнению Москвы, не считаются военными базами.

Ранее президент РФ Владимир Путин сделал заявление о том, что в России уже сформировали специальное подразделение правоохранителей, которых готовы отправить в Беларусь для сохранения режима Лукашенко при власти.