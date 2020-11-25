У Путина оценили вероятность военной операции Украины по возвращению Донбасса

Ситуация в Карабахе не дает основания для ее повторения на Донбассе - Песков / Reuters

Ситуация с военным конфликтом в Нагорном Карабахе не свидетельствует о том, что Киев может провести военную операцию по возвращению Донбасса в состав Украины.

Как сообщает ТАСС, пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову в среду, 25 ноября, задали вопрос о том, дает ли ситуация с обострением нагорно-карабахского конфликта основания ожидать повторения аналогичного сценария на Донбассе.

"Не дает", - ответил Песков.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Обострение армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Острая фаза войны завершилась 9 ноября подписанием Арменией, Азербайджаном и Россией заявления о прекращении военных действий в регионе.

В результате завершения военных действий Азербайджан установил контроль над большей частью территорий Нагорного Карабаха и получил транспортный коридор в Нахичевань.

Военная операция Азербайджана завершилась территориальной победой Баку и капитуляцией Армении.

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