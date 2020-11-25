У Путина оценили вероятность военной операции Украины по возвращению Донбасса

В Кремле утверждают, что прецедент Нагорного Карабаха не может стать примером для Украины.
Ситуация с военным конфликтом в Нагорном Карабахе не свидетельствует о том, что Киев может провести военную операцию по возвращению Донбасса в состав Украины.
Как сообщает ТАСС, пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову в среду, 25 ноября, задали вопрос о том, дает ли ситуация с обострением нагорно-карабахского конфликта основания ожидать повторения аналогичного сценария на Донбассе.
"Не дает", - ответил Песков.
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Обострение армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Острая фаза войны завершилась 9 ноября подписанием Арменией, Азербайджаном и Россией заявления о прекращении военных действий в регионе.
- В результате завершения военных действий Азербайджан установил контроль над большей частью территорий Нагорного Карабаха и получил транспортный коридор в Нахичевань.
- Военная операция Азербайджана завершилась территориальной победой Баку и капитуляцией Армении.
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Война России и Украины на Донбассе
- Украина 3 ноября предложила российской стороне план действий по реинтеграции Донбасса. Инициатива предполагает передачу под контроль Киева украинско-российской границы в ОРДЛО и проведение выборов на данных территориях.
- В Кремле подвергли критике украинский план и заявили, что предложенный Украиной алгоритм не соответствует Минским соглашениям.
- Глава Украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук утверждает, что Киев и Москва не могут договориться по Донбассу из-за разных взглядов сторон на имплементацию соглашений в вопросе очередности передачи границы и проведения выборов.
- 24 ноября стало известно, что Россия поддержала план боевиков "ЛДНР" по Донбассу, который предполагает урегулирование конфликта в ОРДЛО по российскому сценарию.
Автор: Андрей Ганжа