У Путина оценили возможность подключения Турции к переговорам по Карабаху

В Кремле не стали исключать изменения переговорного формата по Нагорному Карабаху.
Турция может присоединиться к переговорному процессу по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе только с согласия Азербайджана и Армении.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 22 октября, сообщает российское информагентство РИА Новости.
По его словам, любые изменения переговорного формата по вопросам решения нагорно-карабахского конфликта зависят от позиции Баку и Еревана. Третьи стороны могут стать посредниками только в том случае, если будет согласие со стороны Армении и Азербайджана.
"Что касается участия третьих стран в имеющихся форматах урегулирования - это целиком и полностью зависит от политической воли на то участников конфликта. Участников конфликта двое - это Азербайджан и Армения. И участвовать в урегулировании конфликта, быть неким посредником или участвовать в форматах возможно только с согласия двух сторон", - подчеркнул Песков.Читайте такжеДесантная операция России в Армении: в Госдуме назвали сценарий по Карабаху
Позиция Турции по конфликту в Нагорном Карабахе
- Турция поддержала проведение военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе. В Анкаре пообещали предоставить Баку любую помощь в борьбе за освобождение контролируемых Арменией территорий.
- Россия наряду с США и Францией является страной-гарантом урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. 1 октября Москва, Вашингтон и Париж выпустили совместное заявление, в рамках которого призвали стороны прекратить огонь и начать мирные переговоры.
- Россия призывала Турцию воздержаться от вмешательства в конфликта Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе, предупредив о том, что это может спровоцировать масштабную дестабилизацию на Южном Кавказе.
- У Эрдогана допускали, что Анкара может задействовать свои войска в конфликте в Нагорном Карабахе. Однако опровергали переброску боевиков из Сирии в зону армяно-азербайджанской военной конфронтации.
- 22 октября в Турции сделали заявление о готовности ввести войска в зону конфликта в Нагорном Карабахе по первому требованию Азербайджана.