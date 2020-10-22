У Путина оценили возможность подключения Турции к переговорам по Карабаху

Турцию в переговоры по Нагорному Карабаху могут пригласить только Армения и Азербайджан - Песков/ Reuters

Турция может присоединиться к переговорному процессу по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе только с согласия Азербайджана и Армении.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 22 октября, сообщает российское информагентство РИА Новости.

По его словам, любые изменения переговорного формата по вопросам решения нагорно-карабахского конфликта зависят от позиции Баку и Еревана. Третьи стороны могут стать посредниками только в том случае, если будет согласие со стороны Армении и Азербайджана.

"Что касается участия третьих стран в имеющихся форматах урегулирования - это целиком и полностью зависит от политической воли на то участников конфликта. Участников конфликта двое - это Азербайджан и Армения. И участвовать в урегулировании конфликта, быть неким посредником или участвовать в форматах возможно только с согласия двух сторон", - подчеркнул Песков.Читайте такжеДесантная операция России в Армении: в Госдуме назвали сценарий по Карабаху

Позиция Турции по конфликту в Нагорном Карабахе