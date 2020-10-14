У Путина отреагировали на ракетный удар Баку по территории Армении

Военные РФ проверяют информацию о ракетном ударе Азербайджана по Армении - Песков / Reuters

Азербайджанские военные нанесли ракетный удар по ракетному комплексу в Армении. В Баку назвали такие действия вынужденными – оперативно-тактические ракеты Еревана были нацелены на азербайджанские города. Армянская сторона утверждает, что удар был нанесен необоснованно и только лишь исходя из предположений. Кремль отреагировал на инцидент и уже проверяет информацию.

Министерство обороны Азербайджана сообщает, что азербайджанские вооруженные силы нанесли ракетный удар по готовящемуся к пуску ракетному комплексу на территории Армении. Такое действие в Баку объяснили нацеленность ракет на Гянджу, Мингячевир и остальные азербайджанские города.

"14 октября около 08:36 было зафиксировано размещение армянскими вооруженными силами очередного оперативно-тактического ракетного комплекса с баллистическими ракетами в приграничных районах Армении вблизи оккупированного Кельбаджарского района Азербайджана. Оперативно-тактические ракеты были нацелены на Гянджу, Мингячевир и другие города Азербайджана с целью нанесения потерь среди мирного населения и разрушения гражданской инфраструктуры", - утверждают в ведомстве, подчеркивая, что при помощи упреждающего удара был поражен ракетный комплекс противника.Читайте такжеЭрдоган сделал жесткий призыв к России, США и Франции по Нагорному Карабаху

В армянском военном ведомстве считают, что никаких оснований для ракетного удара у Баку не было – решение было принято на основании предположений азербайджанской стороны.

"Фактически военно-политическое руководство этой страны позволяет себе всего лишь на основе предположений обстреливать боевую технику, находящуюся на территории Республики Армения и осуществляющую обычное боевое дежурство", - заверили в Ереване.

Армянская сторона отмечает, что теперь у них есть право атаки на любые военные объекты на территории республики Азербайджан и возложили ответственность за такие действия на Баку.

Отреагировали на инцидент и в Кремле, поскольку Армения является участником Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в рамках которого Ереван может получить военную помощь в случае внешней военной интервенции.Читайте такжеВойна Турции против России: Арестович дал оценку конфликту в Нагорном Карабахе

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле контактируют с Арменией и Азербайджаном. Информация об азербайджанском военном ударе по армянскому военному объекту уточняется. Проверка идет в том числе и в контексте возможности применения механизмов ОДКБ в такой ситуации.

"Эта информация [об уничтожении объекта на территории Армении] проверяется и анализируется", - цитирует Пескова российское информагентство ТАСС.

Позиция России по конфликту в Нагорном Карабахе