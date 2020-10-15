У Путина отреагировали на санкции ЕС из-за отравления Навального

В Кремле утверждают, что новые санкции Брюсселя не способствуют диалогу ЕС и России.
Новые санкции Евросоюза против России свидетельствуют о недружественной политике Брюсселя в отношении России. Москва изучает ситуацию и продемонстрирует соответствующую реакцию.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 15 октября.
"Новые санкции ЕС против РФ являются сознательным недружественным шагом, в котором нет логики", - сказал Песков, сообщает ТАСС
Кроме того, власти рассматривают варианты ответных действий на европейские санкции.
"В Кремле считают новые санкции ЕС сознательным недружественным шагом, Москва проанализирует ситуацию и будет действовать в собственных интересах" – цитирует пресс-секретаря российского президента РИА Новости.
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Автор: Андрей Ганжа