У Путина отреагировали на санкции ЕС из-за отравления Навального

Песков / Reuters

Новые санкции Евросоюза против России свидетельствуют о недружественной политике Брюсселя в отношении России. Москва изучает ситуацию и продемонстрирует соответствующую реакцию.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 15 октября.

"Новые санкции ЕС против РФ являются сознательным недружественным шагом, в котором нет логики", - сказал Песков, сообщает ТАСС

Кроме того, власти рассматривают варианты ответных действий на европейские санкции.

"В Кремле считают новые санкции ЕС сознательным недружественным шагом, Москва проанализирует ситуацию и будет действовать в собственных интересах" – цитирует пресс-секретаря российского президента РИА Новости.

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