У Путина ответили на отказ Турции покупать российскую вакцину от коронавируса

Песков прокомментировал отказ Турции от российской вакцины / УНИАН

Российская вакцина от коронавируса является очень эффективной и надежной, о чем говорят результаты тестирований и испытаний. Такими словами прокомментировал отказ Минздрава Турции от закупки вакцины "Спутник V" пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.

"Российская вакцина очень эффективная и надежная", - сказал Песков, добавив, что это показывают результаты тестирования и испытаний, сообщает РИА Новости.

В то же время высказался по этому поводу и глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Я могу заявить на основании официальной документации наших органов, что вакцина соответствует. Наше лабораторное производство сертифицировано по стандартам Минпромторга, но не по европейским сертификационным органам. У нас нет европейского сертификата, а имеем российский, как и вся наша промышленность — это известно", — сказал он в комментарии РБК.

Он добавил, что центр Гамалеи никогда не ставил перед собой задачу сертифицировать производство по турецким или европейским стандартам. При этом Гинцбург подчеркнул, что это ничего не говорит о качестве вакцины.

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