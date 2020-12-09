УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

У Путина ответили на отказ Турции покупать российскую вакцину от коронавируса

9 декабря 2020, 18:55
Прослушать новость
Остановить

В Кремле прокомментировали отказ Турции от закупки российской вакцины от COVID-19.

Песков
Песков прокомментировал отказ Турции от российской вакцины / УНИАН

Российская вакцина от коронавируса является очень эффективной и надежной, о чем говорят результаты тестирований и испытаний. Такими словами прокомментировал отказ Минздрава Турции от закупки вакцины "Спутник V" пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.

"Российская вакцина очень эффективная и надежная", - сказал Песков, добавив, что это показывают результаты тестирования и испытаний, сообщает РИА Новости.

В то же время высказался по этому поводу и глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Я могу заявить на основании официальной документации наших органов, что вакцина соответствует. Наше лабораторное производство сертифицировано по стандартам Минпромторга, но не по европейским сертификационным органам. У нас нет европейского сертификата, а имеем российский, как и вся наша промышленность — это известно", — сказал он в комментарии РБК.

Он добавил, что центр Гамалеи никогда не ставил перед собой задачу сертифицировать производство по турецким или европейским стандартам. При этом Гинцбург подчеркнул, что это ничего не говорит о качестве вакцины.

Российская вакцина от коронавируса – о чем сообщалось ранее:

  • 9 декабря Турция отказалась от закупки российской вакцины от коронавируса из-за ее несоответствия системе норм GLP (Надлежащая лабораторная практика), заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
  • Эффективность российской вакцины Спутник V от коронавируса в ходе первого промежуточного анализа данных третьей фазы исследований составила 92%. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что можно начинать массовую вакцинацию.
  • Во Всемирной организации здравоохранения раскритиковали процесс лицензирования российской вакцины. В ВОЗ акцентировали внимание на том, что вакцина не прошла полагающихся клинических исследований. Поэтому на данный момент нельзя сделать вывод о безопасности и эффективности препарата.

Дмитрий Песков коронавирус новости российская вакцина вакцина от коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «У Путина ответили на отказ Турции покупать российскую вакцину от коронавируса». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Переписка бывшего зятя Путина попала в СМИ: в Кремле прокомментировали "вброс"Переписка бывшего зятя Путина попала в СМИ: в Кремле прокомментировали "вброс" Преемник Лукашенко: в Беларуси назвали кандидата на “трон”Преемник Лукашенко: в Беларуси назвали кандидата на "трон" В Кремле отреагировали на похороны чеченца, который отрезал голову учителю во ФранцииВ Кремле отреагировали на похороны чеченца, который отрезал голову учителю во Франции В России с почестями похоронили чеченца, обезглавившего учителя во ФранцииВ России с почестями похоронили чеченца, обезглавившего учителя во Франции Тихановская анонсировала крушение режима Лукашенко и сделала новое заявлениеТихановская анонсировала крушение режима Лукашенко и сделала новое заявление
Следующий материал

Последние новости

19:52
Гороскоп на 10 декабря для всех: особое покровительство и тревожный звоночек
19:38
Кравчук сделал неожиданное заявление о плане "Б" по Донбассу Видео
19:21
4 побочных эффекта периодического голодания, на которые следует обратить внимание Видео
19:20
Милла Йовович и Пол Андерсон ответили на скандал вокруг Охотника на монстров
19:20
В Тернопольской области упал самолет, есть жертва Видео
Реклама
19:12
Ложь в е-декларациях: в ЕС выдвинули новое требование Украине Видео
18:55
У Путина ответили на отказ Турции покупать российскую вакцину от коронавируса Видео
18:50
В моду на зиму вошли замшевые сумки, которыми хочется завладеть - фото Фото Видео
18:47
Кабмин согласовал приватизацию 18 предприятий Укроборонпрома Видео
18:45
Православный календарь на декабрь 2020: День Николая, Екатерины и Андрея
18:20
Врач назвал симптом Альцгеймера, связанный с одеждой Видео
18:05
Турция отказалась от закупки российской вакцины от C0VID-19
18:04
Карантин в Украине продлен до 1 марта: стали известны детали Видео
18:04
Почему в отношениях пропадает секс: психолог назвала главные причины Видео
17:57
Создатель Робота Чаппи и Район 9 снимает фильм ужасов, о котором не говорят
17:54
Ресторанам и кафе разрешили работать дольше, но с ограничением Видео
17:13
Путина наделили пожизненной неприкосновенностью в России Видео
17:05
Солнечное затмение 14 декабря 2020: когда будет пик, и кому ждать знаковые события
17:00
В Израиле убили руководителя операции по ликвидации "отца иранской бомбы" - СМИ Видео
16:49
Новый карантин в Украине: в Кабмине сделали заявление о работе транспорта Видео
Реклама
16:45
Появился рейтинг лучших сериалов 2020 от IMDb
16:06
В киевском городке Гарри Поттера споет ONUKA Видео
15:45
Иран дал заднюю в вопросе выплат семьям погибших в катастрофе МАУ - МИД Видео
15:40
Локдаун в Украине введут с начала января: Шмыгаль назвал даты Видео
14:57
У Путина раскрыли новые планы по Нормандскому формату Видео
14:22
Тони Блэр призвал Украину во всём советоваться с США Видео
14:22
Поездки в условиях пандемии: назван самый безопасный общественный транспорт Видео
14:02
Европейский Союз выделил Украине транш на 600 миллионов евро - Шмыгаль Видео
13:56
Инфекционист объяснил, почему умирают испытатели вакцины от коронавируса Видео
13:36
Отличный крем-суп с брынзой и цветной капустой – рецепт от диетолога Видео
13:36
Мед и корица: мощное лекарство или большой миф? Видео
13:16
Синоптические армии наломают дров в Украине, их бой скажется на самочувствии Видео
13:05
У  Путина жестко отреагировали на резолюцию ООН по Крыму Видео
12:42
Королева Елизавета II впервые собрала семью на карантине - трогательные кадры Видео
12:16
В Москве исключили встречу Зеленского, Путина, Меркель и Макрона в ближайшее время Видео
12:00
Гороскоп на 9 декабря для всех: приязнь Фортуны и полезная перестановка Видео
11:56
СМИ узнали новую вероятную дату начала локдауна в Украине
11:54
"Привет, козлы!": Настя Ивлеева рассмешила приключениями на пляже Турции
11:53
Локдаун в Украине необходим до Нового года, иначе всё насмарку – эпидемиолог Видео
11:48
Эпидемиолог объяснил, почему Украина провалит вакцинацию против COVID-19 Видео
Реклама
11:21
Валерия отказалась петь на незаконном корпоративе за 8,5 миллионов
11:10
Очень нежный голубой маникюр на Новый год 2021 - фото Фото Видео
11:02
На мужа Алсу завели административное дело
10:50
Эксперты назвали худшие советы по здоровью 2020 в TikTok Видео
10:45
Шах не умер, ишак не сдох, или Почему Украина "застряла" в Минске мнение
10:30
Локдаун в Украине введут после праздников: документ Фото Видео
10:28
Украине грозит продление карантина: СМИ назвали сроки Видео
10:25
Эмбер Херд может сыграть в Пиратах Карибского моря
09:59
"Уход Путина": астролог назвал фамилию вероятного преемника президента РФ Видео
09:57
В Крыму началась "водная паника" мнение
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять