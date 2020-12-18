У Путина прояснили вопрос слежки спецслужб за Навальным

Песков объяснил заявление Путина о Навальном / Reuters

Спецслужбы всегда проводят определенные мероприятия в отношении лиц, контактирующих со спецслужбами других стран и допускающих высказывания, которые могут трактоваться как нарушение действующего законодательства.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя заявление Владимира Путина о возможной слежке за оппозиционером Алексеем Навальным, сообщает РИА Новости.

По его словам, глава РФ подразумевал, что спецслужбы присматривают за гражданами, которые контактируют со спецслужбами иностранных государств или призывают к силовой смене власти.Читайте такжеКрым, Донбасс, отравление Навального и Карабах: о чем рассказал Путин на пресс-конференции

"Владимир Путин говорил о том, что спецслужбы присматривают за теми, кто контактирует со спецслужбами других государств, ну и к этому еще можно добавить, что, конечно, спецслужбы присматривают за теми, кто допускает высказывания, призывающие к насильственной смене власти и так далее, что может трактоваться как нарушение действующего законодательства. За такими людьми спецслужбы присматривают во всем мире", - подчеркнул Дмитрий Песков.

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