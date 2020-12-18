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У Путина прояснили вопрос слежки спецслужб за Навальным

18 декабря 2020, 14:33
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Спецслужбы по всему миру присматривают за определенными личностями, сказал Дмитрий Песков.

Песков
Песков объяснил заявление Путина о Навальном / Reuters

Спецслужбы всегда проводят определенные мероприятия в отношении лиц, контактирующих со спецслужбами других стран и допускающих высказывания, которые могут трактоваться как нарушение действующего законодательства.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя заявление Владимира Путина о возможной слежке за оппозиционером Алексеем Навальным, сообщает РИА Новости.

По его словам, глава РФ подразумевал, что спецслужбы присматривают за гражданами, которые контактируют со спецслужбами иностранных государств или призывают к силовой смене власти.Читайте такжеКрым, Донбасс, отравление Навального и Карабах: о чем рассказал Путин на пресс-конференции

"Владимир Путин говорил о том, что спецслужбы присматривают за теми, кто контактирует со спецслужбами других государств, ну и к этому еще можно добавить, что, конечно, спецслужбы присматривают за теми, кто допускает высказывания, призывающие к насильственной смене власти и так далее, что может трактоваться как нарушение действующего законодательства. За такими людьми спецслужбы присматривают во всем мире", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Алексей Навальный новости

  • Фонд по борьбе с коррупцией, а также иностранные журналисты провели расследование, по итогам которого пришли к выводу, что к отравлению Навального могут быть причастны 8 сотрудников секретной лаборатории Института криминалистики ФСБ. В качестве своего аргумента они приводят базы телефонных переговоров и другие данные, добытые на черном рынке.
  • Британское издание Sunday Times опубликовало материал о том, что россияне якобы пытались отравить Алексея Навального в тот момент, когда он находился в больнице в Омске и был в коме. Как утверждают журналисты, об этом им рассказали анонимные источники в немецких спецслужбах.
  • Оппозиционный политик Алексей Навальный 15 декабря сделал заявление, в котором обвинил сотрудников ФСБ в покушении на свою жизнь. Он считает, что руководил операцией президент РФ Владимир Путин.
  • Российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции 17 декабря заявил, что Навального поддерживают американские спецслужбы. Он опроверг обвинения в отравлении и заявил, что если бы так и было, то процесс был бы доведен до конца.

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