У Путина раскрыли, как относятся к "отравлению" Навального

Российская сторона пока не согласна с тем, что Алексей Навальный "отравлен", поделился Дмитрий Песков / УНИАН

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в Москве терпеливо относятся к "поспешным формулировкам" относительно госпитализированного российского оппозиционера Алексея Навального.

В Москве пока не согласны с тем, что политик "отравлен", приводит слова Пескова Telegram-канал РИА Новости.

По словам спикера Путина, Россия заинтересована в том, чтобы выяснить, что произошло с Навальным, но против "приклеивания ярлыков".

"…к поспешным формулировкам об "отравлении" в Москве относятся терпеливо, но на данной стадии с ними не согласны", – поделился Песков.

Читайте такжеВ США пригрозили РФ "жесткими мерами", если отравление Навального подтвердитсяНапомним, 20 августа Алексею Навальному стало очень плохо в самолете во время перелета из Москвы в Томск, борт экстренно сел в Омске. Оппозиционер попал в реанимацию местной больницы, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Потом стало известно, что пациент впал в кому.

У оппозиционера заявили, что Навального отравили, и к отравлению причастен Владимир Путин. Главврач омской больницы, в которую попал оппозиционер, говорил, что основной рабочий диагноз – нарушение обмена веществ.

Главврач также утверждал, что политика нельзя забирать из больницы. Потом Навального смогли забрать из больницы Омска и на самолете доставили на лечение в берлинскую клинику Шарите. В клинике Навальному уже поставили диагноз – отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.