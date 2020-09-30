У Путина рассказали, кто с кем воюет на Донбассе

Песков рассказал, кто воюет на Донбассе / Reuters

На Донбассе нет и не было войны между Россией и Украиной, заявил в среду, 30 сентября, пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.

Об этом сообщает Газета.Ru.

По словам Пескова, на Востоке Украины происходит внутриукраинский конфликт.

"Скорее всего, украинский представитель солидаризируется с очевидностью, которая неоднократно нами констатировалась", — подчеркнул Песков в ходе общения с журналистами, которые спросили о том, участвует ли Россия в войне на Донбассе.

Заявления Кремля о Донбассе – о чем говорилось ранее: