У Путина рассказали, кто с кем воюет на Донбассе

По словам Пескова, на Востоке Украины происходит внутриукраинский конфликт.
На Донбассе нет и не было войны между Россией и Украиной, заявил в среду, 30 сентября, пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.
Об этом сообщает Газета.Ru.
По словам Пескова, на Востоке Украины происходит внутриукраинский конфликт.
"Скорее всего, украинский представитель солидаризируется с очевидностью, которая неоднократно нами констатировалась", — подчеркнул Песков в ходе общения с журналистами, которые спросили о том, участвует ли Россия в войне на Донбассе.
Заявления Кремля о Донбассе – о чем говорилось ранее:
- 17 сентября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что нормандская встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции может произойти в скором времени.
- 7 сентября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия выражает обеспокоенность нарушением режима перемирия в зоне конфликта на Донбассе и приложит максимальные усилия для прекращения огня.
- 27 июля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что власти РФ не могут стать гарантом перемирия в зоне военного конфликта на Донбассе.
Автор: Адриана Бубновская