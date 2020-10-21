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У Путина резко отреагировали на санкции США против Северного потока-2

21 октября 2020, 13:55

США проводят деструктивную политику в отношении России, утверждает Дмитрий Песков.

Песков
Санкции против Северного потока-2 - это рейдерская конкуренция со стороны США - Песков/ Reuters

Новые санкции Вашингтона против газопровода Северный поток-2 являются проявлением недружественной политики США в отношении России. Это показатель нечестной рейдерской конкуренции со стороны американцев.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает информагентство ТАСС.

По его словам, Вашингтон систематически вводит различные ограничения против России и демонстрирует элементы несправедливой и открытой рейдерской конкуренции.

"В целом достаточно недружественная и деструктивная линия по постоянному введению различных рестрикций в отношении нас, наших экономоператоров, нашей экономики, к сожалению, уже стала неотъемлемой частью несправедливой конкуренции, ничем не прикрытой рейдерской конкуренции со стороны Вашингтона", - сказал Песков.

Также он подчеркнул, что США реализует подобную политику уже давно, и это негативно сказывается на российско-американских отношениях.Читайте такжеВ России заявили о планах построить еще четыре ветки Северного потока

Позиция США по Северному потоку-2

  • США выступают категорически против строительства и реализации российского энергетического проекта Северный поток-2. Американский Конгресс одобрил оборонный бюджет на 2021 год, который включает пункты об ужесточении санкций против Турецкого потока и Северного потока-2.
  • Летом в Вашингтоне заявляли, что Америка не допустит окончания строительства Северного потока-2 и будет вводить санкции против компаний, которые опосредованно участвуют в реализации проекта.
  • Позиция США не позволяет завершить процесс строительства газопровода. Американские власти обещают приложить максимум усилий для того, чтобы СП-2 так и не был реализован.
  • 20 октября США расширили санкции против компаний, связанных со строительством Северного потока-2. Ограничения будут касаться не только юридических лиц, напрямую связанных с проектом, но и компаний, предоставляющих различные услуги, связанные со строительством и реализацией газопровода.

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