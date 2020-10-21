У Путина резко отреагировали на санкции США против Северного потока-2

Санкции против Северного потока-2 - это рейдерская конкуренция со стороны США - Песков/ Reuters

Новые санкции Вашингтона против газопровода Северный поток-2 являются проявлением недружественной политики США в отношении России. Это показатель нечестной рейдерской конкуренции со стороны американцев.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает информагентство ТАСС.

По его словам, Вашингтон систематически вводит различные ограничения против России и демонстрирует элементы несправедливой и открытой рейдерской конкуренции.

"В целом достаточно недружественная и деструктивная линия по постоянному введению различных рестрикций в отношении нас, наших экономоператоров, нашей экономики, к сожалению, уже стала неотъемлемой частью несправедливой конкуренции, ничем не прикрытой рейдерской конкуренции со стороны Вашингтона", - сказал Песков.

Также он подчеркнул, что США реализует подобную политику уже давно, и это негативно сказывается на российско-американских отношениях.Читайте такжеВ России заявили о планах построить еще четыре ветки Северного потока

Позиция США по Северному потоку-2