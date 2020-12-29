У Путина сделали заявление об условии прекращения войны с Украиной

Песков обвинил Киев в невыполнении договоренностей по Донбассу / Reuters

Россия готова к нормализации отношений с Украиной в том случае, если Киев пойдет на реализацию Минских соглашений и согласится на выполнение договоренностей, подписанных в рамках саммита в Париже 9 декабря 2019 года.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во вторник, 29 декабря, комментируя возможность урегулирования конфликта России и Украины, сообщает издание РИА Новости.

По его словам, в Киеве сейчас нет политической воли для того, чтобы ситуация была разрешена.

"Пока мы не видим и не слышим какой-то политической воли к нормализации наших двухсторонних отношений, чего мы бы хотели. Это первое. И второе: мы пока, к сожалению, не видим никакой политической воли к реализации минских договорённостей и парижских договорённостей", - подчеркнул Песков.Читайте такжеВ Кремле оценили вероятность прямых переговоров Путина и Зеленского

Переговоры Путина и Зеленского