У Путина сделали заявление об условии прекращения войны с Украиной

В Кремле утверждают, что Россия стремится к нормализации отношений с Украиной.
Россия готова к нормализации отношений с Украиной в том случае, если Киев пойдет на реализацию Минских соглашений и согласится на выполнение договоренностей, подписанных в рамках саммита в Париже 9 декабря 2019 года.
Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во вторник, 29 декабря, комментируя возможность урегулирования конфликта России и Украины, сообщает издание РИА Новости.
По его словам, в Киеве сейчас нет политической воли для того, чтобы ситуация была разрешена.
"Пока мы не видим и не слышим какой-то политической воли к нормализации наших двухсторонних отношений, чего мы бы хотели. Это первое. И второе: мы пока, к сожалению, не видим никакой политической воли к реализации минских договорённостей и парижских договорённостей", - подчеркнул Песков.Читайте такжеВ Кремле оценили вероятность прямых переговоров Путина и Зеленского
Переговоры Путина и Зеленского
- Спикер Украинской делегации в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович в ноябре заявлял, что Киев намерен настаивать на проведении встречи лидеров стран-участниц Нормандского формата с целью подтверждения парижских договоренностей.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 ноября утверждал, что в Кремле не планировали проведения телефонных переговоров президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.
- Российские СМИ 9 декабря, ссылаясь на источники в администрации президента России, отмечали, что Нормандской встречи на высшем уровне не будет, так как Москва обвиняет Киев в невыполнении договоренностей, которые были достигнуты 9 декабря 2019 года в Париже.