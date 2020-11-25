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У Путина выдвинули очередное обвинение в адрес Украины

25 ноября 2020, 20:32

Борис Грызлов считает, что Украины якобы делает все для обострения ситуации на Донбассе.

Борис Грызлов
Борис Грызлов нашел крайних в обострении на Донбассе / 24СМИ

В России обвинили власти Украины в том, что якобы они делают все для "обострения конфликта с Донбассом".

Такое заявление сделал сегодня полпред России в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов и отметил, что "до сих пор нет результатов Минска".

"Киевская власть делает всё, чтобы обострить конфликт с Донбассом. Действующее руководство Украины обещало выполнить Минские соглашения и обеспечить мир в Донбассе в течение года. Год прошел, а результата нет", ― заявил российский чиновник, цитирует ТАСС.

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Также полпред РФ отметил, что якобы официальный Киев "заморозил подготовку к новому обмену пленными", а также срывает принятие решения по исполнению режима перемирия в Донбассе.

Силовое освобождение Донбасса – о чем сообщалось ранее:

  • 25 ноября главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в ходе встречи с журналистами заявил, что Вооруженные силы Украины не рассматривают вариант силового освобождения оккупированных районов Донбасса по причине угрозы гибели гражданского населения, жертв среди военных и фактора РФ.
  • украинский военный журналист и бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявил, что для освобождения Донбасса Украине нужно использовать артиллерию и авиацию. Однако Киев не может пойти на такой шаг, так как в таком случае города будут полностью уничтожены.
новости России новости Донецка Борис Грызлов новости Украины новости Донбасса
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