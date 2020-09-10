У Путина высказались насчет угрозы "белорусского сценария" в России

В РФ политическая жизнь развивается по своему сценарию, сказал Песков.
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков высказался насчет угрозы "белорусского сценария" в РФ в 2024 году.
Спикер главы России на пресс-конференции выразил надежду, что в стране не произойдут такие же события, как в Беларуси, пишет Интерфакс.
По его словам, в государстве политическая жизнь развивается по российскому сценарию.
"…политическая жизнь у нас развивается по своему российскому сценарию, и будем надеяться, что так и будет", – заявил Песков.
- Напомним, в России в 2024 году запланированы выборы президента.
- В Беларуси в начале августа 2020 года прошли выборы президента. После того, как стало известно, что на выборах с огромным отрывом лидирует действующий президент Александр Лукашенко, начались массовые акции протеста.
- Оппозиция Беларуси обвинила власть в массовых фальсификациях. Ряд стран мира не признали избирательную гонку.
- Лукашенко сказал, что не отдаст власть, поскольку народ избирал его не для этого.
Автор: Екатерина Присяжнюк