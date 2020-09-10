У Путина высказались насчет угрозы "белорусского сценария" в России

Спикер Владимира Путина надеется, что в РФ события не пойдут по "белорусскому сценарию" / Reuters

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков высказался насчет угрозы "белорусского сценария" в РФ в 2024 году.

Спикер главы России на пресс-конференции выразил надежду, что в стране не произойдут такие же события, как в Беларуси, пишет Интерфакс.

По его словам, в государстве политическая жизнь развивается по российскому сценарию.

"…политическая жизнь у нас развивается по своему российскому сценарию, и будем надеяться, что так и будет", – заявил Песков.