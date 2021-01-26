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"У шулера выпала из рукава крапленая колода": социолог предупредил, чего ожидать от Путина

26 января 2021, 09:42
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Президенту России больше никто не верит, утверждает эксперт.

Путин потерял доверие и способен бить, предупредил эксперт – Путин дворец Геленджик
Владимир Путин потерял доверие и способен бить, предупредил эксперт / Reuters

В Российской Федерации граждане не верят, что президенту не принадлежит особняк под городом Геленджик, который в расследовании Фонда борьбы с коррупцией под руководством оппозиционера Алексея Навального фигурирует как "дворец" главы страны.

"Геленджикский винодел" врет даже более многословно, чем раньше, но ему уже вообще никто не верит, и теперь у жулика есть два варианта действий – бить или бежать, написал российский публицист и социолог Игорь Эйдман на своей странице в Facebook.

По его словам, президент РФ не собирается бежать, значит будет использовать первый вариант.

"У шулера выпала из рукава крапленая колода. Фраера вокруг поняли, что он водит их за нос, вытряхивая из их карманов последние гроши. Теперь у жулика только два варианта действий: бить или бежать. Бежать он не собирается. Значит будет бить…", – добавил эксперт.

Эйдман подчеркнул, что мошенник, который потерял доверие, обречен.Читайте такжеПолитолог сказал, какие деньги пошли на "дворец Путина" в Геленджике

"Дворец Путина" в Геленджике – главные новости

новости России Владимир Путин Алексей Навальный Игорь Эйдман
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