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У США есть новые санкции против России - Госдеп

19 января 2021, 21:05
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О новом пакете антироссийских санкций высказался госсекретарь США Майк Помпео.

Санкции
У США есть новые санкции против России / Reuters

Государственный секретарь США Майк Помпео пообещал введение новых санкций против России в ближайшее время. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном интернет-портале Государственного департамента.

Помпео подчеркнул, что официальный Вашингтон рассмотрит возможность вести меры в рамках закона "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA). Кроме этого, в Госдепе считают, что США могут воспользоваться законом о защите европейской энергобезопасности (PEESA).

Помпео также объяснил введение санкций против газопровода "Северный поток-2". В случае, если он будет закончен, то это даст России возможность полностью обойти Украину, лишив ее жизненно важного источника дохода. По словам госсекретаря, это также откроет дорогу агрессивным российским действиям.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • Представители властей США закончили разработку нового пакета санкций против Российской Федерации.
  • Их планируется ввести из-за отравления политика-оппозиционера Алексея Навального веществом из группы Новичок, но не успели ввести его в действие.

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