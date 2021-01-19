У США есть новые санкции против России - Госдеп

У США есть новые санкции против России / Reuters

Государственный секретарь США Майк Помпео пообещал введение новых санкций против России в ближайшее время. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном интернет-портале Государственного департамента.

Помпео подчеркнул, что официальный Вашингтон рассмотрит возможность вести меры в рамках закона "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA). Кроме этого, в Госдепе считают, что США могут воспользоваться законом о защите европейской энергобезопасности (PEESA).

Помпео также объяснил введение санкций против газопровода "Северный поток-2". В случае, если он будет закончен, то это даст России возможность полностью обойти Украину, лишив ее жизненно важного источника дохода. По словам госсекретаря, это также откроет дорогу агрессивным российским действиям.

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