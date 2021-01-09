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У Трампа навсегда забрали его любимый Twitter

9 января 2021, 07:31

Президент США был настолько активным пользователем Twitter, что это уже переросло в настоящую зависимость.

Дональд Трамп
У Дональда Трампа навсегда забрали твиттер / Фото Reuters

Отныне действующий президент США Дональд Трамп больше не сможет писать в Twitter – в компании приняли решение навсегда заблокировать его личный аккаунт. В публикациях Трампа увидели "риск дальнейшего подстрекательства к насилию".

"После тщательного анализа недавних твитов из учетной записи @realDonaldTrump и контекста вокруг них мы навсегда заблокировали учетную запись из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию", - сказано в заявлении Twitter Safety.

Трамп уже по этому поводу высказался. Он разместил четыре публикации в официальном профиле президента США, пишет CNN. Глава Белого дома раскритиковал решение Twitter и заявил о нарушении свободы слова.

"Сотрудники Twitter скоординировали с демократами и радикальными левыми удаление моего аккаунта со своей платформы, чтобы заставить меня замолчать", - написал Трамп.

Он также добавил, что возможно создаст свою платформу для обмена сообщениями и информацией.

В ответ на критику Трампа Twitter удалил его сообщения из учетной записи @POTUS (President Of The United States, - ред.).

Что означал для Трампа твиттер?

Президент США был настолько активным пользователем Twitter, что это уже переросло в настоящую зависимость. Он постоянно комментировал в микроблоге события в стране и мире.

Трамп периодически использовал сервис для оскорбления своих оппонентов. Из-за этого его помощники несколько раз безуспешно пытались отстранить его от ведения собственного микроблога.

Президент США не упускал возможности предоставлять избирателям "нефильтрованный взгляд" на ряд вопросов, что нередко становилось "причиной головной боли" членов его команды.

На страницу Трампа было подписано более 72 миллиона человек во всем мире. А это четвертая часть населения США.

Последние события в США – о чем сообщалось ранее:

  • 6 января в Вашингтоне во время заседания Конгресса США по вопросу утверждения итогов выборов президента, победу в которых одержал "демократ" Джо Байден, у Капитолия произошли беспорядки. Сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса и попытались устроить штурм.
  • Действующий президент Дональд Трамп заявил, что он по-прежнему не признает итогов выборов главы государства, однако призвал своих сторонников прекратить протесты.
  • В руководстве Палаты представителей уже заявили, что если Трамп добровольно не уйдет в отставку в связи с событиями у Капитолия, "демократы" инициируют процедуру импичмента.

новости США Twitter Дональд Трамп выборы в США
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