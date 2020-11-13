У Трампа отказались от борьбы за Аризону: стало известно о решении штаба

Штаб Трампа отозвал иск о пересчете голосов в Аризоне.
Адвокаты представляющие штаб действующего президента США Дональда Трампа отозвали судебный иск с требованием пересчитать голоса на выборах в штате Аризона.
Как сообщает американский телеканал CNN, штаб Трампа пришел к выводу, что это не поможет действующему президенту одержать победу в этом штате.
"Итоги голосования в штате показали, что судебное решение относительно выборов президента является ненужным", - заявили в штабе Трампа.
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По прогнозам телеканала CNN, победу в штате Аризона одерживает бывший вице-президент США, кандидат от демократов Джо Байден. Байден опережает Трампа на более чем 11 тысяч голосов.
Отметим, 8 ноября штаб Дональда Трампа подал иск в суд округа Мерикоп по пересчету результатов голосования на президентских выборах в штате Аризона. Они утверждали, что проблемы с машинами для подсчета голосов привели к неточностям в результатах.
Выборы в США - о чем ранее сообщал Главред:
- Новоизбранный президент Джо Байден выступил с обращением к нации в своем родном городе Уилмингтон. Он пообещал стать президентом для всех американцев, включая 70 миллионов человек, проголосовавших за переизбрание Дональда Трампа.
- Сообщения о фальсификациях на президентских выборах в США ослабят авторитет Джо Байдена как президента, заявил бывший американский сенатор от штата Виргиния Ричард Блэк.
- Как рассказал политолог Главреду, Украине не стоит сильно радоваться победе Джо Байдена на президентских выборах и надеяться получить какие-то блага от Соединенных Штатов.
- Сообщалось, что кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден потерял 20 голосов выборщиков. Сейчас у Байдена 259 голосов, это больше, чем у нынешнего президента Дональда Трампа, однако недостаточно для избрания.