У Трампа отказались от борьбы за Аризону: стало известно о решении штаба

Штаб Трампа отозвал иск с требованием пересчитать голоса на выборах / Reuters

​Адвокаты представляющие штаб действующего президента США Дональда Трампа отозвали судебный иск с требованием пересчитать голоса на выборах в штате Аризона.

Как сообщает американский телеканал CNN, штаб Трампа пришел к выводу, что это не поможет действующему президенту одержать победу в этом штате.

"Итоги голосования в штате показали, что судебное решение относительно выборов президента является ненужным", - заявили в штабе Трампа.

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По прогнозам телеканала CNN, победу в штате Аризона одерживает бывший вице-президент США, кандидат от демократов Джо Байден. Байден опережает Трампа на более чем 11 тысяч голосов.

Отметим, 8 ноября штаб Дональда Трампа подал иск в суд округа Мерикоп по пересчету результатов голосования на президентских выборах в штате Аризона. Они утверждали, что проблемы с машинами для подсчета голосов привели к неточностям в результатах.

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