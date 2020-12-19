У Трампа Россию назвали "врагом" и жестко припечатали Путина

Владимир Путин и Дональд Трамп / Reuters

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео сделал резкое высказывание в адрес России и президента Владимира Путина.

В интервью, опубликованном на сайте правительства США, он заявил, что Россия входит в число врагов США.

При этом Помпео уверен, что Путин является реальной угрозой для всех американцев, которые любят свободу.

"Меня все время спрашивают, кто наш враг, и ответ таков: у нас есть много людей, которые хотят подорвать наш образ жизни, нашу республику, наши основные демократические принципы. Россия, безусловно, в этом списке", — сказал Помпео.

Он также назвал Путина "реальным риском" для тех, кто "любит свободу".

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Напомним, ранее сообщалось о том, что США приняли решение закрыть два американских генконсульства в Российской Федерации.

Согласно опубликованным данным, США закроют консульство во Владивостоке и приостановят работу консульства в Екатеринбурге.