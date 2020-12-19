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У Трампа выдвинули новое обвинение против России

19 декабря 2020, 17:25
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Россияне опровергают обвинения США в российских кибератаках против Вашингтона.

Помпео
Россияне участвовали в новых кибератаках против США - Помпео / Reuters

Россия принимала участие в масштабной хакерской атаке на американские компании и государственные ведомства. Появились основания для того, чтобы сделать именно такие выводы.

Как сообщается на сайте Государственного департамента США, госсекретарь Майк Помпео обвинил россиян в недавних кибератаках на американские государственные ведомства.

"Это было очень важное открытие, и я думаю, что теперь мы можем довольно четко сказать, что именно россияне участвовали в этой деятельности", - сказал чиновник.

При этом в посольстве России в США отвергли такое обвинение, отметив, что россияне не проводят операции в киберпространстве.

"Россия не проводит наступательных операций в виртуальной среде", - подчеркнули российские дипломаты.Читайте такжеУ Трампа Россию назвали "врагом" и жестко припечатали Путина

Хакерская атака на США

  • Немецкое информационное агентство Reuters 13 декабря рассказало о том, что российские хакеры осуществили взлом системы Министерства финансов США и Национального управления по коммуникациям и информации.
  • Издание The Washington Post со ссылкой на свои источники сообщило, что киберудар был нанесен группировкой Cozy Bear, которую связывают с разведкой РФ.
  • Утверждается, что хакеры могли получить данные электронной переписки ведомств еще весной 2020 года.
  • Инсайдеры The New York Times полагают, что произошла одна из крупнейших хакерских атак за последние 5 лет.

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