У Зеленского объяснили, почему президента назвали разочарованием года

Президент Владимир Зеленский принимает быстрые и эффективные решения, считает Михаил Подоляк.
В Офисе президента Украины считают, что признание Владимира Зеленского разочарованием года стало следствием работы "вчерашних лидеров и олигархических медиа", которые подвергают критике все конструктивные решения и стремятся к продвижению повестки дня по немедленным перевыборам.
Как заявил советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии изданию НВ, разочарование является оценочным суждением, тогда как гарант на самом деле оперативно реагирует на различные вызовы и принимает нужные решения. Оппоненты Зеленского, в свою очередь, критикуют деятельность властей.
"Появляются легендарные вчерашние лидеры, олигархические медиа, которые не просто систематически – настойчиво рассказывают, что все "не так и все очень плохо", - утверждает чиновник.Читайте такжеЗеленский вступил в последнюю фазу своего президентства
Политик добавил, что таким образом в мышлении людей формируется мировоззрение о безысходности и поражения. Цель продвижения таких месседжей – новые выборы.
"Откровенно деструктивные ребята, цель которых – немедленные перевыборы", - считает Подоляк.
При этом Зеленский, уверяет советник главы ОП, продолжает реализацию своей политики, направленной на выход государства из коррупционного формата и стремление сделать Украину конкурентоспособной.
"И именно поэтому он же является и политиком года уже второй год подряд", - подчеркнул Михаил Подоляк.
Владимир Зеленский новости
- Согласно результатам исследования Центра Разумкова, президент Владимир Зеленский стал главным разочарованием 2020 года для 42% украинцев. Второе место занял его оппонент на президентских выборах 2019 года Петр Порошенко – пятый президент разочаровал 10% украинцев.
- Политическая партия президента Слуга народа в случае досрочных выборов в Раду могла бы набрать 26,5% голосов избирателей. Далее идет Европейская солидарность – 19,5%, ОПЗЖ – 17,7% и Батькивщина – 8,8%.