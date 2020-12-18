У Зеленского объяснили, почему президента назвали разочарованием года

У Зеленского считают, что президента критикуют необоснованно / УНИАН

В Офисе президента Украины считают, что признание Владимира Зеленского разочарованием года стало следствием работы "вчерашних лидеров и олигархических медиа", которые подвергают критике все конструктивные решения и стремятся к продвижению повестки дня по немедленным перевыборам.

Как заявил советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии изданию НВ, разочарование является оценочным суждением, тогда как гарант на самом деле оперативно реагирует на различные вызовы и принимает нужные решения. Оппоненты Зеленского, в свою очередь, критикуют деятельность властей.

"Появляются легендарные вчерашние лидеры, олигархические медиа, которые не просто систематически – настойчиво рассказывают, что все "не так и все очень плохо", - утверждает чиновник.Читайте такжеЗеленский вступил в последнюю фазу своего президентства

Политик добавил, что таким образом в мышлении людей формируется мировоззрение о безысходности и поражения. Цель продвижения таких месседжей – новые выборы.

"Откровенно деструктивные ребята, цель которых – немедленные перевыборы", - считает Подоляк.

При этом Зеленский, уверяет советник главы ОП, продолжает реализацию своей политики, направленной на выход государства из коррупционного формата и стремление сделать Украину конкурентоспособной.

"И именно поэтому он же является и политиком года уже второй год подряд", - подчеркнул Михаил Подоляк.

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