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"Убить, изуродовать вообще легче": Собчак обвинила Хабиба в провоцировании мусульман на теракты

3 ноября 2020, 13:59

Ксения Собчак продолжает заочную полемику с известными мусульманами.

Собчак
Ксения Собчак / УНИАН

Одиозная российская телеведущая, светская львица и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак обвинила российского чемпиона по боям смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова в том, что тот спровоцировал мусульман на теракты в Австрии и Франции.

Об этом Собчак написала на своей странице в социальной сети Instagram. Она заявила, что недавние террористические акты в Ницце и Вене позорят "нормальных законопослушных мусульман" и тех, кто считал эффективной политику "умиротворения агрессора". Собчак считает, что людям необходимо отстаивать свои представления о цивилизации и мире, иначе их мир разрушат.

В конце своего поста она обратилась к Нурмагомедову и другим людям, которые размещали призывы обезобразить лицо президента Франции Эммануэля Макрона, и к тем, кто угрожал лично Собчак и ее семье.

"Вы разве этого хотели? Вы осознаете свою ответственность перед аудиторией? Спровоцировать исламистов-экстремистов устроить кровавый террор оказалось очень легко. Разрушить, убить, изуродовать вообще легче, чем родить, создать и украсить", — подытожила она.

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Напомним, ранее Главред сообщал:

  • Ксения Собчак выступила в поддержку президента Франции Эммануэля Макрона после заявления политика с критикой ислама.
  • В Instagram она опубликовала пост, в котором назвала главу французского государства своим героем и раскритиковала высказывания лидера Чечни Рамзана Кадырова (о недавнем убийстве чеченцем во Франции учителя истории) за "средневековость".
  • Вечером 2 ноября произошел теракт со стрельбой у синагоги в центре Вены. Силовикам удалось застрелить одного из нападавших, позднее четверых задержали. Согласно последним данным, число жертв атаки достигло четырех человек.
теракты Ксения Собчак Хабиб Нурмагомедов
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