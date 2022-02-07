Убийца штаммов-мутантов: в США испытывают супервакцину от коронавируса

В США испытывают панкоронавирусную вакцину SpFN / УНИАН

В США в Армейском исследовательском институте имени Уолтера Рида проходит этап испытания на людях панкоронавирусной вакцины SpFN, которая может бороться с большим количеством вариантов коронавируса.

Разработчики говорят, что в случае успеха больше не будет необходимости в проведении регулярной бустерной иммунизации, пишет Немецкая волна.

Что известно о супервакцине

SpFN является белковой вакциной. Ее принцип действия аналогичен Novavax.

Американский панкоронавирусный препарат базируется на ферритине – эндогенной белковой молекуле, способной накапливать железо. Она сворачивается в 24-гранный шар, похожий на футбольный мяч. На каждую новую грань наносится характерный шиповидный (спайковый) белок другого варианта коронавируса, что делает вакцину универсальной, а также легко модифицируемой.

После вакцинации SpFN начинают вырабатываться антитела, которые связываются с этим белком таким образом, что вирус больше не может стыковаться со своим рецептором на клетках и, соответственно, заражать человека.

Реклама

Вместе с тем вакцинация активирует Т-клетки, которые в случае наличия инфекции распознают и убивают инфицированные клетки, предотвращая размножение вируса. SpFN также содержит усилитель ALFQ, который немедленно активизирует иммунную систему.

Новая вакцина убивает штаммы-мутанты

Подчеркивается, что антитела, появляющиеся в результате использования SpFN, также должны быть способны бороться со штаммом Омикрон. После успешных испытаний на макаках уже были проведены исследования первой фазы и на людях.

"Они должны проложить путь для универсальной вакцины, которая защищает не только от текущих вариантов вируса, но и от будущих. Мы хотели бы дождаться получения клинических данных, прежде чем публиковать их, но пока все идет именно так, как надеялись", – пояснил один из создателей SpFN Кайвон Моджаррад.

Ранее директор Pfizer Альберт Бурла назвал сроки готовности вакцины против штамма Омикрон. По его словам, она будет готова к весне.

Читайте еще: