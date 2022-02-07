Убийца штаммов-мутантов: в США испытывают супервакцину от коронавируса

SpFN является белковой вакциной. Ее принцип действия аналогичен Novavax.
В США в Армейском исследовательском институте имени Уолтера Рида проходит этап испытания на людях панкоронавирусной вакцины SpFN, которая может бороться с большим количеством вариантов коронавируса.
Разработчики говорят, что в случае успеха больше не будет необходимости в проведении регулярной бустерной иммунизации, пишет Немецкая волна.
Что известно о супервакцине
SpFN является белковой вакциной. Ее принцип действия аналогичен Novavax.
Американский панкоронавирусный препарат базируется на ферритине – эндогенной белковой молекуле, способной накапливать железо. Она сворачивается в 24-гранный шар, похожий на футбольный мяч. На каждую новую грань наносится характерный шиповидный (спайковый) белок другого варианта коронавируса, что делает вакцину универсальной, а также легко модифицируемой.
После вакцинации SpFN начинают вырабатываться антитела, которые связываются с этим белком таким образом, что вирус больше не может стыковаться со своим рецептором на клетках и, соответственно, заражать человека.
Вместе с тем вакцинация активирует Т-клетки, которые в случае наличия инфекции распознают и убивают инфицированные клетки, предотвращая размножение вируса. SpFN также содержит усилитель ALFQ, который немедленно активизирует иммунную систему.
Новая вакцина убивает штаммы-мутанты
Подчеркивается, что антитела, появляющиеся в результате использования SpFN, также должны быть способны бороться со штаммом Омикрон. После успешных испытаний на макаках уже были проведены исследования первой фазы и на людях.
"Они должны проложить путь для универсальной вакцины, которая защищает не только от текущих вариантов вируса, но и от будущих. Мы хотели бы дождаться получения клинических данных, прежде чем публиковать их, но пока все идет именно так, как надеялись", – пояснил один из создателей SpFN Кайвон Моджаррад.
Ранее директор Pfizer Альберт Бурла назвал сроки готовности вакцины против штамма Омикрон. По его словам, она будет готова к весне.
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