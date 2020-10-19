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Убийца учителя во Франции заплатил ученикам лицея за "предательство"

19 октября 2020, 17:04

О преподавателе убийца узнал из роликов в интернете, записанных отцом ученицы, которую якобы оскорбила демонстрация на уроке карикатур на пророка Мухаммеда.

Франция, учитель, убийство
В деле об убийстве учителя во Франции появились новые детали / Reuters

Дело об убийстве учителя во Франции обросло новыми деталями. Стало известно, что 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров заплатил ученикам лицея для того, чтобы они показали ему будущую жертву.

Об этом сообщает Le Monde.

По информации, убийца, вооруженный двумя ножами, а также страйкбольным оружием, караулил 47-летнего Самуэля Пати, который демонстрировал карикатуру на Мухаммеда, на входе в учебное заведение. С собой Анзоров принес несколько сотен евро наличными и предлагал их ученикам. На преподавателя указал 15-летний подросток, получивший деньги - он задержан.

До этого Анзоров не был знаком с Пати, у которого в соцсетях практически нет фото. О преподавателе убийца узнал из роликов в интернете, записанных отцом ученицы, которую якобы оскорбила демонстрация на уроке карикатур на пророка Мухаммеда (кстати, до сих пор нет точной информации о том, действительно ли дочь задержанного сейчас мужчины была на этом уроке).

Отметим, 18-летний чеченец назвал убитого "псом Макрона" и выложил фото его головы в Twitter. Он был застрелен при задержании. При себе у мужчины был нож, рядом с ним нашли винтовку.

У убитого учителя остался 5-летний ребенок.

Убийство преподавателя под Парижем – о чем сообщалось ранее:

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