Убийца учителя во Франции заплатил ученикам лицея за "предательство"

О преподавателе убийца узнал из роликов в интернете, записанных отцом ученицы, которую якобы оскорбила демонстрация на уроке карикатур на пророка Мухаммеда.
Дело об убийстве учителя во Франции обросло новыми деталями. Стало известно, что 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров заплатил ученикам лицея для того, чтобы они показали ему будущую жертву.
Об этом сообщает Le Monde.
По информации, убийца, вооруженный двумя ножами, а также страйкбольным оружием, караулил 47-летнего Самуэля Пати, который демонстрировал карикатуру на Мухаммеда, на входе в учебное заведение. С собой Анзоров принес несколько сотен евро наличными и предлагал их ученикам. На преподавателя указал 15-летний подросток, получивший деньги - он задержан.
До этого Анзоров не был знаком с Пати, у которого в соцсетях практически нет фото. О преподавателе убийца узнал из роликов в интернете, записанных отцом ученицы, которую якобы оскорбила демонстрация на уроке карикатур на пророка Мухаммеда (кстати, до сих пор нет точной информации о том, действительно ли дочь задержанного сейчас мужчины была на этом уроке).
Отметим, 18-летний чеченец назвал убитого "псом Макрона" и выложил фото его головы в Twitter. Он был застрелен при задержании. При себе у мужчины был нож, рядом с ним нашли винтовку.
У убитого учителя остался 5-летний ребенок.
Убийство преподавателя под Парижем – о чем сообщалось ранее:
- 18 октября во Франции по делу об убийстве учителя истории полиция задержала уже 11-го подозреваемого – под стражу взяли подругу террориста.
- 17 октября в России заявили, что 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения, который обезглавил французского преподавателя под Парижем, не имеет к их стране абсолютно никакого отношения.
- Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал убийство учителя истории, подчеркнув, что это — исламистский теракт. Потом Макрон заявил, что исламисты во Франции не будут спать спокойно.
- 16 октября в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин мужчина кухонным ножом обезглавил учителя истории из-за карикатуры на пророка Мухаммеда, которую педагог показал на уроке накануне трагической гибели.