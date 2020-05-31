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Кровавые протесты в США из-за убийства афроамериканца: погибли три человека

31 мая 2020, 10:01

Начальник полиции Индианаполиса Рэндал Тейлор заявил, что по меньшей мере три человека были убиты на фоне протестов в центре города.

В ходе протестов в США погибли три человек
В ходе протестов в США погибли три человека / скриншот из видео twitter.com/JustineIMiller

25 мая в городе Миннеаполис штат Миннесота, полицейский убил 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. После чего люди обвинили правоохранителей в расизме и сожгли полицейский участок. Потом "взорвалась" вся страна - народ вышел на улицы и устроил массовые беспорядки. Американские города один за другим начали вводить комендантский час из-за погромов.

Начальник полиции Индианаполиса Рэндал Тейлор заявил, что по меньшей мере три человека были убиты на фоне протестов в центре Индианаполиса в субботу вечером, пишет CNN.

По словам Тейлора, полиция все еще проводит расследование и советует гражданам избегать района, где проходят протесты.

"Офицер полиции также получил легкие ранения сегодня вечером", - добавил начальник полиции.

В то же время американские города один за другим начали вводить комендантский час из-за возрастающих беспорядков, начавшихся после убийства полицией афроамериканского жителя Миннеаполиса. Решение об ограничениях на выходных приняли уже 25 городов.

Комендантский час введен в отдельных городах в 16 штатах:

Штат Калифорния - Беверли Хиллс, Лос-Анджелес. Колорадо - Денвер. Флорида - Майами. Джорджия - Атланта. Иллинойс - Чикаго. Штат Кентукки - город Луисвилль. Миннесота - города Миннеаполис и Сент-Пол. Штат Нью-Йорк - Рочестер. Штат Огайо- города Цинциннати, Кливленд, Колумбус, Дейтон, Толедо.

Напомним, ранее в США арестовали Дерека Шовена – сотрудника полиции, вследствие чрезмерно жестких действий которого афроамериканец Джордж Флойд умер в больнице города Миннеаполис.

Полицейский Дерек Шовен арестован, однако информации о том, какие ему выдвинуты обвинения, на данный момент нет.

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