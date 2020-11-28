УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Свержение Лукашенко: эксперт оценил сценарий военного переворота в Минске

28 ноября 2020, 04:30

Кремль вынужден поддерживать Александра Лукашенко, считает Дмитрий Орешкин.

Лукашенко
Александр Лукашенко / УНИАН

В Москве пока нет реальной альтернативы Александру Лукашенко в Беларуси, заявил российский политолог Дмитрий Орешкин.

Как подчеркнул он в комментарии Сurrenttime.tv, в этой связи у президента РФ Владимира Путина очень мало вариантов по Беларуси.

"Убрать Лукашенко он не может без какого-то военного переворота. На это он не готов идти. А на другие варианты Александр Григорьевич не идет. Я думаю, что у него то, что называется "вожжа под хвост" или "закусил губу", - говорит эксперт.

По его мнению, после того, как Лукашенко получил очередной транш от РФ, он не собирается идти ни на какие компромиссы с протестующими.

"Россия ему деньги дала, он считает, что она никуда не денется, потому что Россия очень боится получить пример реальных демократических преобразований без контроля сверху — то, что называют "майданным ужасом": "не дай бог, это случится". Поэтому мне кажется, что Лукашенко принял для себя решение строить Венесуэлу", - не исключил политолог.

Читайте такжеУдар в спину от силовиков: в Беларуси раскрыли сценарий свержения ЛукашенкоОн уверен в том, что Кремль вынужден поддерживать Лукашенко, потому что, с его точки зрения, есть два зла — Майдан и Лукашенко.

"И, конечно, Майдан для Кремля гораздо более страшное зло. Он пытается найти какой-то компромисс, заставить Лукашенко сделать шаг навстречу, но тот, по-видимому, не считает ситуацию столь критичной, чтобы на это идти", - добавил Орешкин.

  • 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
  • После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
  • В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.
  • 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.
  • 20 октября Лукашенко на встрече в СИЗО пообещал, что это его последний президентский срок.
Александр Лукашенко Дмитрий Орешкин новости Беларуси протесты в Беларуси
Сейчас вы просматриваете новость «Свержение Лукашенко: эксперт оценил сценарий военного переворота в Минске». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Жесткий ультиматум для Байдена: Трамп назвал главное условие передачи власти в СШАЖесткий ультиматум для Байдена: Трамп назвал главное условие передачи власти в США Озвучен прогноз на внешнеполитический курс Байдена - CNNОзвучен прогноз на внешнеполитический курс Байдена - CNN Появилось видео, как корабль РФ Адмирал Виноградов вытесняет эсминец США Джон МаккейнПоявилось видео, как корабль РФ Адмирал Виноградов вытесняет эсминец США Джон Маккейн Путин раскрыл дальнейшие планы по Нагорному КарабахуПутин раскрыл дальнейшие планы по Нагорному Карабаху Алиев назвал причину срыва военной операции Азербайджана в АгдамеАлиев назвал причину срыва военной операции Азербайджана в Агдаме
Следующий материал

Последние новости

04:30
Свержение Лукашенко: эксперт оценил сценарий военного переворота в Минске
04:25
Врач показал, что видят перед смертью пациенты с COVID-19 Видео
03:54
Аналитик спрогнозировал курс доллара на начало декабря
03:11
Назван самый опасный способ похудения Видео
02:41
"Зимнее бабье лето": синоптик сказал, чего ждать от погоды в декабре Видео
Реклама
02:36
В ВОЗ поведали, где искать источник опасного коронавируса
02:30
Гороскоп на 29 ноября для всех: закалка или уничтожение и вредитель рядом Видео
01:25
​"Уже бастовать не будут​": Лукашенко повеселился в коронавирусной больнице Видео
00:47
Почему COVID-19 стремительно распространился по Европе​: вирусолог раскрыл подробности Видео
00:09
Степанов рассказал, когда в Украине введут локдаун Видео
27 ноября, пятница
23:56
Холостячка 1 сезон 6 выпуск 27-11-2020 - кто ушел Видео
23:47
Жесткий карантин неизбежен: нардеп указала на важную проблему Видео
23:20
Украину засыплет мокрым снегом: где разгуляется настоящая зима​
22:58
Госбюджет-2021: сколько средств выделят на лечение COVID-больных
22:46
Гороскоп на 28 ноября для всех: фартовые начинания, пик невезухи и заражение ауры Видео
22:42
В Аргентине начали расследование смерти Марадоны: появились подробности Видео
22:33
В Донецкой области боец ВСУ избил и поджог своего сослуживца Видео
22:13
Турция прекращает сотрудничество с Россией и намерена работать с США – Bloomberg Видео
21:59
В России украинского политзаключенного Марченко приговорили к 10 годам Видео
21:55
Антирекорд COVID-19: в Украине впервые поставили более 16 тыс. диагнозов Видео
Реклама
21:42
"Бил и угрожал выдавить глаза": экс-жена Олега Кензова рассказала о насилии Видео
21:40
Эпидемиолог спрогнозировал спад пандемии COVID-19 Видео
21:25
Оригинальные и вкусные горячие бутерброды Шахматная доска, рецепт Видео
21:13
​Слуга народа после драки возглавил Киевский облсовет​ Видео
21:08
У Зеленского назвали главные уроки войны в Нагорном Карабахе для Украины Видео
21:03
Умирал в бедности: друг Марадоны рассказал о проблемах легенды футбола Видео
20:30
В МИД Украины ответили на "сводки КГБ" в исполнении Лукашенко Видео
20:18
Кровь и насилие силовиков: группа Каста экранизировала жесткие протесты в Беларуси Видео
20:09
В Кировоградской области произошло кровавое ДТП с участием военного грузовика
19:57
В Слуга народа рассказали, будут ли работать детсады и школы при локдауне
19:44
Комаровский назвал главный страх врачей из-за пандемии коронавируса Видео
19:42
Что съесть после вечеринки, чтобы облегчить симптомы похмелья: топ-7 Видео
19:42
Американский салат Кобб – рецепт и главное правило
19:33
Укрзализныця по просьбам пассажиров возобновляет одну из услуг
19:31
Чёрная пятница в GOG – скидки на тысячи игр до -91%
19:19
США пойдут войной на Россию из-за Северного потока-2: эксперт сделал опасный прогноз Видео
19:13
Не нюх и не кашель: врач рассказала о самом первом симптоме COVID-19 Видео
19:12
"Любовница Путина и третья дочь": эксперт назвал причину слива "компромата"
19:02
Секс, інста і ЗНО вышел онлайн - как смотреть сериал Видео
18:57
Погода в выходные: синоптик сделала важное предупреждение Видео
Реклама
18:55
Холостячка 2020 - что было в 6 выпуске 27-11-2020 Видео
18:54
Жесткий карантин и остановка транспорта: в Минздраве раскрыли подробности локдауна Видео
18:46
Известный журналист заболел COVID-19 после вакцинации Спутником V Видео
18:43
Жесткий ультиматум для Байдена: Трамп назвал главное условие передачи власти в США Видео
18:24
Создатели Silent Hill работают над таинственной игрой для PlayStation 5
18:23
Гороскоп на декабрь 2020: один знак Зодиака предупредили об атаке COVID-19
18:09
"Шикарная барышня": ​71-летняя Пугачева показала себя без грима
17:34
В Минздраве сделали заявление о новой стратегии по борьбе с COVID-19 в Украине Видео
17:33
Эксперты рассказали, как не попасть в ловушку злоумышленников в Черную пятницу
17:29
"Перенести войну внутрь страны": Пашинян разразился угрозами из-за Карабаха Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять