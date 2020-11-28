Свержение Лукашенко: эксперт оценил сценарий военного переворота в Минске

Александр Лукашенко / УНИАН

В Москве пока нет реальной альтернативы Александру Лукашенко в Беларуси, заявил российский политолог Дмитрий Орешкин.

Как подчеркнул он в комментарии Сurrenttime.tv, в этой связи у президента РФ Владимира Путина очень мало вариантов по Беларуси.

"Убрать Лукашенко он не может без какого-то военного переворота. На это он не готов идти. А на другие варианты Александр Григорьевич не идет. Я думаю, что у него то, что называется "вожжа под хвост" или "закусил губу", - говорит эксперт.

По его мнению, после того, как Лукашенко получил очередной транш от РФ, он не собирается идти ни на какие компромиссы с протестующими.

"Россия ему деньги дала, он считает, что она никуда не денется, потому что Россия очень боится получить пример реальных демократических преобразований без контроля сверху — то, что называют "майданным ужасом": "не дай бог, это случится". Поэтому мне кажется, что Лукашенко принял для себя решение строить Венесуэлу", - не исключил политолог.

Читайте такжеУдар в спину от силовиков: в Беларуси раскрыли сценарий свержения ЛукашенкоОн уверен в том, что Кремль вынужден поддерживать Лукашенко, потому что, с его точки зрения, есть два зла — Майдан и Лукашенко.

"И, конечно, Майдан для Кремля гораздо более страшное зло. Он пытается найти какой-то компромисс, заставить Лукашенко сделать шаг навстречу, но тот, по-видимому, не считает ситуацию столь критичной, чтобы на это идти", - добавил Орешкин.