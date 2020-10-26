Участникам забастовки в Беларуси помогут деньгами: Тихановская назвала сумму

Национальная забастовка в Беларуси будет продолжаться, уверяет Светлана Тихановская.
Благодаря иностранным фондам и людям, которые поддерживают забастовку в Беларуси, на помощь белорусским активистам уже удалось собрать более 7 миллионов долларов. Народ демонстрирует высокий уровень солидарности, поэтому акции будут продолжаться.
Об этом заявила лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская в эфире оппозиционного канала Страна для жизни.
"Мы наблюдаем солидарность в мире. Запущена акция "Мы работаем, чтобы вы бастовали". Люди перечисляют свои дневные заработки в фонды помощи людям, которые бастуют, и, по моим данным, они уже собрали более $7 млн", - заверила политик.
Также она добавила, что белорусы в ходе забастовки демонстрируют "невероятный уровень солидарности" и выразила уверенность в том, что протесты в Беларуси будут продолжаться и в дальнейшем.Читайте такжеВ Минске силовики жестоко разогнали митинг студентов
События в Беларуси
- Оппозиционер Светлана Тихановская 13 октября объявила властям Беларуси ультиматум: если Лукашенко не подаст в отставку, не отпустит политических заключенных и не прекратит насилие на улицах, в стране будет объявлена тотальная забастовка.
- В воскресенье, 25 октября, в Минске прошла очередная политическая акция, в которой приняли участие около 100 тысяч человек.
- Правоохранители применяли светошумовые гранаты и избивали протестующих. В одну из квартир в Минске ворвались неизвестные в масках и бронежилетах с целью захвата активистов.
- В понедельник, 26 октября, началась забастовка в Беларуси. В мероприятиях участвовали рабочие заводов, школьники и студенты.
- Представители бизнеса в знак солидарности с народом приняли решение прекратить работу в этот день.