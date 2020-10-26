Участникам забастовки в Беларуси помогут деньгами: Тихановская назвала сумму

Для участников забастовки уже собрано более 7 миллионов долларов - Тихановская / Скриншот YouTube

Благодаря иностранным фондам и людям, которые поддерживают забастовку в Беларуси, на помощь белорусским активистам уже удалось собрать более 7 миллионов долларов. Народ демонстрирует высокий уровень солидарности, поэтому акции будут продолжаться.

Об этом заявила лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская в эфире оппозиционного канала Страна для жизни.

"Мы наблюдаем солидарность в мире. Запущена акция "Мы работаем, чтобы вы бастовали". Люди перечисляют свои дневные заработки в фонды помощи людям, которые бастуют, и, по моим данным, они уже собрали более $7 млн", - заверила политик.

Также она добавила, что белорусы в ходе забастовки демонстрируют "невероятный уровень солидарности" и выразила уверенность в том, что протесты в Беларуси будут продолжаться и в дальнейшем.Читайте такжеВ Минске силовики жестоко разогнали митинг студентов

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