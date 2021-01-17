Участники штурма Капитолия выдвинули Трампу громкое обвинение

Активисты начали давать свои показания в ФБР и уже рассказали много интересного.
Сторонники действующего президента США Дональда Трампа, которые пытались захватить Капитолий, начали давать показания в ФБР.
По свидетельствам правонарушителей, к захвату административного здания в Вашингтоне их подстрекал Трамп, пишет The Washington Post.
Они рассказали, что другие митингующие во время беспорядков тоже выкрикивали, что их пригласил действующий президент.
"Президент Трамп сказал сделать это", — сказал житель Кентукки во время допроса. 6 января он прибыл в Вашингтон вместе с братом и присоединился к штурму Капитолия после призыва президента пойти к зданию и проявить силу.
Другой участник штурма, который бросался во время беспорядков в полицейских огнетушителями, подтвердил эти слова и сказал, что также получил соответствующие "инструкции" от Трампа.
"Нас сюда пригласили! Нас пригласил президент Соединенных Штатов!" - выкрикивала группа мятежников полиции, которая пыталась удержать их на подступах к Капитолию.
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Отставной пожарный из Пенсильвании, которого обвинили в метании огнетушителя в полицейских, объяснил ФБР, что его "проинструктировал" ворваться в Капитолий сам президент. Некоторые чувствовали, что Трамп как будто пригласил их своими заявлениями об "украденных выборах".
Также были те, кто считал, что перед беспорядками президент отдал им на митинге прямые приказы. Рассказы людей, которые заявили, что к участию в столкновениях с полицией в Вашингтоне их вдохновил президент, демонстрируют влияние многомесячной пропаганды главы государства, распространявшего недоверие к выборам 2020 года, а после голосования призывавшего бороться с результатами, пишет издание.
Пока юристы спорят, понесет ли Трамп уголовную ответственность за свою роль в событиях 6 января, которые привели к гибели пяти человек, свидетельства мятежников о "приказах" президента могут лечь в основу дела. Скорее всего эти показания представят в ходе суда Сената об импичменте.
Импичмент Трампа – о чем сообщалось ранее:
- 13 января Палата представителей 232 голосами объявила импичмент 45-му президенту США Дональду Трампу. Он стал первым президентом в истории Америки, которому импичмент был объявлен дважды. Политика обвинили в подстрекательстве к восстанию в стране по мотивам событий у Капитолия.
- 13 января вице-президент США Майк Пенс выступил против отстранения действующего президента Дональда Трампа по 25-й поправке к Конституции США. Об этом он сообщил в письме спикеру палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси.
- 10 января стало известно, что вице-президент США Майк Пенс не исключил, что может воспользоваться 25-й поправкой к Конституции, позволяющей отстранить президента Дональда Трампа от власти.
- 9 января сенатор от Республиканской партии Лиза Меркауски публично заявила о своем несогласии с действиями Дональда Трампа. Ее слова стали первым голосом среди сенаторов-республиканцев с требованием отставки Трампа.
- 6 января сторонники президента США Дональда Трампа устроили масштабную акцию протеста у Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов.
- Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия.
- В ходе беспорядков погибли пять человек. Кроме того, по меньшей мере больше десятка сотрудников столичной полиции получили ранения во время демонстраций. Двое их них были госпитализированы.