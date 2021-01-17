Участники штурма Капитолия выдвинули Трампу громкое обвинение

Сторонники Трампа высказались о штурме Капитолия / GettyImages

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа, которые пытались захватить Капитолий, начали давать показания в ФБР.

По свидетельствам правонарушителей, к захвату административного здания в Вашингтоне их подстрекал Трамп, пишет The Washington Post.

Они рассказали, что другие митингующие во время беспорядков тоже выкрикивали, что их пригласил действующий президент.

"Президент Трамп сказал сделать это", — сказал житель Кентукки во время допроса. 6 января он прибыл в Вашингтон вместе с братом и присоединился к штурму Капитолия после призыва президента пойти к зданию и проявить силу.

Другой участник штурма, который бросался во время беспорядков в полицейских огнетушителями, подтвердил эти слова и сказал, что также получил соответствующие "инструкции" от Трампа.

"Нас сюда пригласили! Нас пригласил президент Соединенных Штатов!" - выкрикивала группа мятежников полиции, которая пыталась удержать их на подступах к Капитолию.

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Отставной пожарный из Пенсильвании, которого обвинили в метании огнетушителя в полицейских, объяснил ФБР, что его "проинструктировал" ворваться в Капитолий сам президент. Некоторые чувствовали, что Трамп как будто пригласил их своими заявлениями об "украденных выборах".

Также были те, кто считал, что перед беспорядками президент отдал им на митинге прямые приказы. Рассказы людей, которые заявили, что к участию в столкновениях с полицией в Вашингтоне их вдохновил президент, демонстрируют влияние многомесячной пропаганды главы государства, распространявшего недоверие к выборам 2020 года, а после голосования призывавшего бороться с результатами, пишет издание.

Пока юристы спорят, понесет ли Трамп уголовную ответственность за свою роль в событиях 6 января, которые привели к гибели пяти человек, свидетельства мятежников о "приказах" президента могут лечь в основу дела. Скорее всего эти показания представят в ходе суда Сената об импичменте.

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