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Ученые нашли способ определения подлинности вина

6 ноября 2020, 23:24

Эксперты используют технику определения спектров.

вино
Ученые нашли способ безошибочно определить подлинность вина / УНИАН

В США и Австралии ученые нашли способ определения подлинности вина, который считают абсолютно безошибочным.

Как сообщает журнал Food Chemistry со ссылкой на результаты исследований, специалисты разработали метод флуоресцентной спектроскопии. Это современная техника определения спектров флуоресцентного свечения молекул.

Эксперты провели тест на четырех винах, изготовленных из винограда сорта "каберне совиньон" из трех винодельческих регионов Австралии и из Бордо во Франции. Благодаря флуоресцентной спектроскопии, ученые со стопроцентной точностью определили географическое происхождение напитков.

Ученые полагают, что их исследования помогут решить проблему мошенничества с вином.

Отметим, с помощью флуоресцентной спектроскопии измеряется и картографируется оптическое излучение анализируемых веществ. Для анализа растворов или твердых веществ с использованием AFS требуется распыление, испарение или растворение анализируемого вещества. Обычно это делается в пламени, графитовой печи или в тепловой трубе.

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  • Воздействие алкоголя на ваше сердце во многом зависит от того, сколько вы пьете. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует не более одного напитка в день для женщин и двух напитков в день для мужчин.

  • Первый шаг в лечении алкоголизма - это признать, что у вас есть проблема. Противостоять зависимости и признать, что употребление алкоголя негативно влияет на вашу жизнь, нелегко. Но это необходимый шаг на пути к выздоровлению.

вино алкоголь продукты
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