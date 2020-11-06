Ученые нашли способ безошибочно определить подлинность вина / УНИАН

В США и Австралии ученые нашли способ определения подлинности вина, который считают абсолютно безошибочным.

Как сообщает журнал Food Chemistry со ссылкой на результаты исследований, специалисты разработали метод флуоресцентной спектроскопии. Это современная техника определения спектров флуоресцентного свечения молекул.

Эксперты провели тест на четырех винах, изготовленных из винограда сорта "каберне совиньон" из трех винодельческих регионов Австралии и из Бордо во Франции. Благодаря флуоресцентной спектроскопии, ученые со стопроцентной точностью определили географическое происхождение напитков.

Ученые полагают, что их исследования помогут решить проблему мошенничества с вином.

Отметим, с помощью флуоресцентной спектроскопии измеряется и картографируется оптическое излучение анализируемых веществ. Для анализа растворов или твердых веществ с использованием AFS требуется распыление, испарение или растворение анализируемого вещества. Обычно это делается в пламени, графитовой печи или в тепловой трубе.

Читайте такжеУченые установили, как красное вино влияет на организм