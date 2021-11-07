Ученые назвали главные симптомы коронавируса у вакцинированных / Reuters

У вакцинированных людей от коронавируса остается риск им заболеть, однако симптомы больше напоминают обычную ОРВИ - кашель, насморк и боль в горле.

Как сообщает Датское радио, инфекционист Томас Бенфилд и иммунолог Руне Хартманн заявили, что у привитых болезнь может развиваться настолько же по-разному, как у невакцинированных. Помимо этого, были случаи госпитализации, в основном, пожилых людей, но у них все проходило не столь критично.

Ситуация, при которой даже полностью привитые люди заражаются коронавирусом, называется "прорывной инфекцией". Согласно исследованию специалистов из ZOE COVID Symptom Study - крупнейшего приложения для изучения и отслеживания симптомов коронавируса, - наиболее часто у вакцинированных COVID-19 течение болезни сопровождается головной болью, насморком, кашлем, болью в горле и чиханием. В свою очередь, жар и потеря обоняния после прививки встречаются гораздо реже.

Хартманн отметил, что на степень тяжести при этом влияют сама вакцина, возраст и сопутствующие болезни. "Эффект вакцины снижается у самой пожилой части населения, старше 70 лет, через шесть с лишним месяцев. И если они в этот момент делают третий укол, происходит клиническое улучшение", - подчеркнул иммунолог.

Ранее ззвкафедры анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца Сергей Дубров назвал главные симптомы нового коронавируса Дельта плюс. "Во время последней волны меньшее количество больных теряют чувство обоняния и вкуса, чем было ранее. Увеличилось количество людей с расстройством желудочно-кишечного тракта. Как правило, такой симптом чаще встречается у детей", - отметил Сергей Дубров.

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