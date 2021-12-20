Ученые назвали нетипичный признак заражения Омикрон-штаммом коронавируса / Reuters

Ученые рассказали о новом нетипичном симптоме штамма коронавируса "Омикрон", который уже обнаружили в Украине.

Как пишет Тhe Guardian, ученые исследовательской группы ZOE COVID Study говорят, что симптом под названием "мозговой туман" может указать, что пациент заболел именно Омикрон-штаммом COVID-19.

"Мозговой туман" - термин для описания чувства растерянности, забывчивости, отсутствия внимания и ясности разума.

Профессор Тим Спектор, ведущий научный сотрудник программы ZOE COVID Study заявил, что к концу декабря "Омикрон" станет доминирующим штаммом.

Ранее эксперты из Южной Африки, где впервые обнаружили новый штамм коронавируса, выяснили, что симптомы заражения "Омикроном" – это першение в горле, сухой кашель, сильная усталость, легкие боли в мышцах и ночная потливость.

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10 декабря в ВОЗ заявили, что Омикрон может оказать негативное влияние на пандемию. Однако ситуация усугубляется тем, что специалисты фиксируют увеличение заразности вируса. Также в ВОЗ отметили, что делать выводы о его легком или, наоборот, тяжелом течении еще очень рано.

18 декабря в Украине подтвердили первый случай заражения штаммом коронавируса Омикрон, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. "Человек, инфицированный этим штаммом коронавируса, вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где имел контакт с больными COVID-19. Пациент продолжает находиться в лечении", - рассказал Ляшко.

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