УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Ученые назвали нетипичный признак заражения Омикрон-штаммом коронавируса

20 декабря 2021, 13:21

Профессор Тим Спектор, ведущий научный сотрудник программы ZOE COVID Study заявил, что к концу декабря "Омикрон" станет доминирующим штаммом.

Коронавирус, симптомы
Ученые назвали нетипичный признак заражения Омикрон-штаммом коронавируса / Reuters

Ученые рассказали о новом нетипичном симптоме штамма коронавируса "Омикрон", который уже обнаружили в Украине.

Как пишет Тhe Guardian, ученые исследовательской группы ZOE COVID Study говорят, что симптом под названием "мозговой туман" может указать, что пациент заболел именно Омикрон-штаммом COVID-19.

"Мозговой туман" - термин для описания чувства растерянности, забывчивости, отсутствия внимания и ясности разума.

Профессор Тим Спектор, ведущий научный сотрудник программы ZOE COVID Study заявил, что к концу декабря "Омикрон" станет доминирующим штаммом.

Ранее эксперты из Южной Африки, где впервые обнаружили новый штамм коронавируса, выяснили, что симптомы заражения "Омикроном" – это першение в горле, сухой кашель, сильная усталость, легкие боли в мышцах и ночная потливость.

Реклама

10 декабря в ВОЗ заявили, что Омикрон может оказать негативное влияние на пандемию. Однако ситуация усугубляется тем, что специалисты фиксируют увеличение заразности вируса. Также в ВОЗ отметили, что делать выводы о его легком или, наоборот, тяжелом течении еще очень рано.

18 декабря в Украине подтвердили первый случай заражения штаммом коронавируса Омикрон, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. "Человек, инфицированный этим штаммом коронавируса, вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где имел контакт с больными COVID-19. Пациент продолжает находиться в лечении", - рассказал Ляшко.

Вам может быть интересно:

viber
коронавирус коронавирус симптомы омикрон штамм Омикрон
Сейчас вы просматриваете новость «Ученые назвали нетипичный признак заражения Омикрон-штаммом коронавируса». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приметы на 20 декабря: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 20 декабря: что нельзя делать и как не попасть в беду Гороскоп на 2022 год для Рыб: судьбоносные события и кардинальные переменыГороскоп на 2022 год для Рыб: судьбоносные события и кардинальные перемены Предновогодние акции: как в супермаркетах обманывают покупателейПредновогодние акции: как в супермаркетах обманывают покупателей Какой продукт стает лучше после долгого хранения в холодильнике - исследованиеКакой продукт стает лучше после долгого хранения в холодильнике - исследование Полнолуние в декабре 2021: что нельзя делать в этот день и что можно, ритуал на привлечение денегПолнолуние в декабре 2021: что нельзя делать в этот день и что можно, ритуал на привлечение денег
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
13:29

Слуга народа Зеленского ушла в отрыв, Евросолидарность – вторая: обнародован свежий рейтинг партий

13:23

Ретроградная Венера 2021: Овнам - переживания, Девам - испытания, Водолеям - интригиВидео

13:21

Ученые назвали нетипичный признак заражения Омикрон-штаммом коронавирусаВидео

13:00

Гороскоп на завтра 21 декабря 2021: Тельцам – враги, Весам – потери, Скорпионам – успехВидео

12:55

Самые удачные новогодние прически 2022 по знакам зодиака

Реклама
12:51

Партия Порошенко обогнала Слугу народа: названо 5 партий, которые попадают в Верховную Раду

12:37

Украину заморозит до -20: синоптик назвал даты и рассказал, где будет холоднее всегоВидео

12:15

Любовный гороскоп на неделю 20-26 декабря: Ракам – опасные искушения, Девам – страстный роман, Весам - кризисВидео

11:58

Кандидаты в президенты: Зеленский стал лидером рейтинга и антирейтинга — опросВидео

11:58

"Целовал и обнимал маму": женщина после 2,5 лет вернула сына, которого удерживали бывший муж и свекровьВидео

11:55

Шантаж Газпрома из-за СП-2 и начало морозов: цена на газ в Европе приближается к новому рекордуВидео

11:49

Гороскоп Таро на неделю 20-26 декабря: Близнецам – трудности, Ракам – успех, Весам – переменыВидео

11:46

Решение будет принято без промедлений: в СНБО оценили шансы введения военного положения УкраинеВидео

11:24

"Малолетки оказались умнее": в Сети объяснили, что не так с ковидной тысячейВидео

11:09

Финансовый гороскоп на неделю 20-26 декабря: Близнецам – долги, Девам – убытки, Скорпионам – везениеВидео

10:33

Потери в разы больше, чем в 2014-м: командующий ВМС оценил последствия для РФ агрессии против Украины

10:29

В РФ выдвинули новое требование из-за Украины и грозят НАТО "военным ответом"Видео

10:26

К чему снится море: толкование известных сонников

10:20

"Баста=Путин": концерт Басты в Киеве начался с фаеров и гневных лозунговВидео

10:00

В Раде объяснили, каким будет механизм экологического страхования для предприятий

Реклама
10:00

Лунный гороскоп на неделю 20-26 декабря: Овнам – обман, Ракам – недруги, Козерогам – удача во всемВидео

09:52

Минималка для пенсионеров: украинцам назвали минимальный размер пенсииВидео

09:51

Министр соцполитики объяснила, как самостоятельно проверить размер субсидии

09:46

В декабре 2021 средняя зарплата в Украине взлетит на 15%

09:34

Катя Осадчая и Юрий Горбунов в вышиванках крестили младшего сына Данила на Аскольдовой могиле

09:20

Десять раз пырнула ножом: на Черниговщине женщина зверски зарезала отца

09:06

Путин окончательно потерял связь с реальностью: ресурсов для войны нетмнение

08:47

Гороскоп на сегодня 20 декабря 2021: Львам – знаки судьбы, Скорпионам – соперники, Козерогам – потериВидео

08:32

Число новых больных COVID-19 за сутки резко упало до 2536, но смертей все равно многоВидео

08:26

Британский врач назвал основной симптом "Омикрон"-штамма COVID-19

08:07

Голубовская рассказала, по кому Омикрон ударит в первую очередьВидео

07:33

Во Франции шестеро детей получили передозировку COVID-вакцины: что с ними сейчас

07:25

5 полезных советов ветеринара на Новый год: как обезопасить любимца от неприятных сюрпризов в праздник

07:10

Цены на свинину пойдут вверх: когда ждать нового подорожания мясаВидео

07:08

Дерзкая MARUV показала страстный фотосет на мотоцикле с мужем

06:37

"Надеяться на лучшее и готовиться к худшему": Боррель считает, что у РФ могут быть разные сценарии в отношении Украины

06:28

Остановят ли санкции Россию: чего учит историямнение

05:28

Самый вкусный салат с языком на Новый год 2022: невероятно простой рецептВидео

05:02

Ударят морозы -20º: украинцам дали ледяной прогноз и назвали срокиВидео

04:47

Желток будет идеальным: как правильно варить яйца для салатов

Реклама
04:22

Эксперт рассказал, какой дешевый овощ полезней всего для тела

03:50

Как понять, что в крови зашкаливает холестерин - ответ ученых

03:15

ПЦУ может перейти на празднование Рождества 25 декабря: Епифаний назвал сроки

02:38

Названы пять признаков заражения Омикрон-штаммом коронавирусаВидео

02:21

На Новый год мандарины в цене станут "золотыми"Видео

01:40

Медик рассказала, как справиться с постковидным синдромомВидео

01:18

Доллар дороже 28 гривен: украинцев предупредили о резком валютном скачкеВидео

00:51

Приметы на 20 декабря: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

19 декабря, воскресенье
23:59

Литва хочет передать Украине летальное оружиеВидео

23:51

Гастроэнтеролог рассказал, чем могут быть полезны зеленые бананы

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять