Ученые назвали общий симптом у больных коронавирусом

Испанские ученые-медики решили выяснить, может ли пониженный уровень витамина D стать фактором риска при заболевании COVID-19, и влияет ли это на тяжесть заболевания.
Витамина D не хватает у более чем 80% больных COVID-19 - это признак чаще встречается у мужчин.
Такие результаты исследования испанских ученых во вторник, 27 октября, были опубликованы в журнале Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.
У многих современных людей, особенно у пожилых, обнаруживается недостаточность витамина D. Также в последнее время появляется много публикаций о важной роли в условиях пандемии COVID-19 витамина D, который обеспечивает устойчивость организма к коронавирусу.
Испанские ученые-медики решили выяснить, может ли пониженный уровень витамина D стать фактором риска при заболевании COVID-19, и влияет ли это на тяжесть заболевания.
В исследовании участвовали 216 пациентов с подтвержденным COVID-19, госпитализированных в больницу Маркиза де Вальдесилья при Университете Кантабрии в Сантандере. Авторы оценивали у них в крови уровни 25-гидроксивитамина D (25OHD) - гидроксилированной формы витамина D3, которая участвует в метаболических реакциях организма. Параллельно уровень 25OHD измеряли у 197 обычных здоровых людей из контрольной группы.
Авторы обнаружили, что 82,2% больных COVID-19 имели дефицит витамина D, по сравнению с 47,2 процентами в контрольной группе - уровень 25OHD у них в среднем составил 13,8 нг/мл по сравнению с 20,9 нг/мл в контрольной группе. При этом уровень у мужчин был ниже, чем у женщин.
Коронавирус в мире – о чем сообщалось ранее:
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- Ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.