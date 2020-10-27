Ученые назвали "сроки действия" иммунитета от опасного коронавируса

Новое исследование об иммунитете от коронавируса / Reuters

После того как человек переболел коронавирусом, уровень защитных антител "довольно быстро" снижается.

Как пишет BBC, антитела – ключевая часть иммунной защиты человека, они не позволяют вирусу проникать внутрь клеток организма.

Исследователи Имперского колледжа Лондона обнаружили, что число людей с положительным результатом теста на антитела упало на 26% с июня по сентябрь. Они говорят, что иммунитет угасает, и есть риск многократного заражения вирусом.

Официальные данные показывают, что число смертей от COVID-19 в Великобритании выросло на 60% за неделю, начиная с 16 октября. Всего в стране от коронавируса умерли более 60 000 человек.

На данный момент более 350 000 человек в Британии прошли тест на антитела. В первом раунде тестирования, в конце июня-начале июля, примерно у 60 из 1000 человек обнаруживались антитела. Но в последнем наборе тестов в сентябре только 44 на 1000 человек дали положительный результат. Это говорит о том, что число людей с антителами упало более чем на четверть в период между летом и осенью.

Падение было более существенным у лиц старше 65 лет по сравнению с более молодыми возрастными группами и у лиц без симптомов по сравнению с теми, у кого они были.

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Пока непонятно что именно потеря антител означает для иммунитета. Ведь есть и другие части иммунной системы, такие как Т-клетки. Однако исследователи полагают, что по антителам, как правило, можно прогнозировать состояние больного.

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