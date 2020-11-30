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Ученые обнаружили новое уникальное свойство COVID-19

30 ноября 2020, 20:42

Вирус запросто может оставаться на поверхностях на протяжении длительного времени.

коронавирус
Ученые обнаружили новые свойства коронавируса / Фото Reuters

Пока в мире работают над созданием вакцины от опасного коронавируса, ученые обнаруживают все новые уникальные свойства недуга.

Как сообщает Daily Mail, частицы, содержащие коронавирус, попадая на поверхность, остаются заразными в течение нескольких дней, превращаясь в микроскопическую пленку, похожую на блин. В пленочном виде SARS-CoV-2 сохраняет активность от нескольких часов до нескольких дней.

Пленка полностью исчезает в разное время, в зависимости от материала, на который она попала. На нержавеющей стали и меди она сохраняется всего 24 и 16 часов соответственно, но на полипропилене она может прожить более 150 часов. На стекле она держится более 80 часов.

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Исследователи говорят, что их результаты показывают, что вирус может сохраняться в жизнеспособной форме в течение длительного периода времени, и подчеркивают необходимость регулярной и тщательной очистки поверхностей.

Напомним, ранее Главред сообщал:

  • Борис Бриль утверждал - карантин выходного дня является неэффективным и не имеет никакого смысла, поскольку большая часть заражений COVID-19 происходит в рабочие дни.
  • Кроме того, существует категория людей, которые не болеют коронавирусом (даже после тесного общения с инфицированным человеком). Чаще всего это люди, которые часто путешествовали, либо часто болели простудными заболеваниями.

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