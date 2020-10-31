Ученые обнаружили новый вид мутировавшего коронавируса

Обнаружена новая мутация коронавируса / Reuters

Ученые из Швейцарии и Испании обнаружили в Европе новый вид мутировавшего коронавируса, которому дали название 20A.EU1.

Как говорится на сайте Базельского университета, начиная с лета, новый вид быстро распространяется по европейским странам и уже зафиксирован в большей части Западной Европы. Именно он вызвал существенную долю новых случаев заражения коронавирусом.

Ученые считают, что вторая волна пандемии в Европе может быть связана с мутацией COVID-19 среди сельскохозяйственных рабочих в Испании, которая началась в июне.

По данным специалистов, основным способом распространения коронавируса стали поездки зараженных людей, которые возвращались из отпусков в Испании.

"Судя по распространению 20A.EU1, кажется очевидным, что меры часто были недостаточными, чтобы остановить дальнейшее распространение этим летом", — отметила генетик университета Эмма Ходкрофт.

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По ее словам, 20A.EU1 не похож ни на одну уже известную версию Sars-Cov-2. Исследователи отмечают, что ранее выявили мутацию вируса, из-за которой появился штамм D614G.

По мнению ученых, он сделал вирус более заразным. Образцы COVID-19 со всей Европы, полученные за последнее время, основаны на этом варианте коронавируса. Об этом сообщила соавтор исследования Таня Штадлер из Высшей технической школы Цюриха. Сейчас исследователи выясняют наличие у 20A.EU1 определенной мутации в спайковом белке, которую вирус использует для проникновения в клетки.