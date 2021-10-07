Ученые оценили риск заражения коронавирусом в помещении

Ученые спрогнозировали риск заражения COVID в помещениях / Daniel Foster / flickr.com/

Ученые изучили модель распространения коронавируса в воздушной среде закрытых помещений, таких как офисы и школьные классы. Результаты исследования были опубликованы в журнале Indoor and Built Environment, пишет Medical Progress.

По информации, коронавирус распространяется главным образом воздушно-капельным путем. Авторы работы создали цифровую модель, которая позволяет предсказывать распространение вирусных частиц в помещениях.

Моделирование показало, что в хорошо вентилируемых офисах, где сотрудники работают молча и практически не общаются между собой, риск заражения минимальный. Но он возрастает, если помещение плохо проветривается или рабочий процесс связан с постоянным общением.

В хорошо вентилируемом колл-центре, где все работники постоянно разговаривают, каждый инфицированный может заразить от двух до четырех человек, и значительно больше, если он относится к категории суперраспространителей.

Модель также продемонстрировала, что уменьшение заполняемости офиса наполовину в четыре раза снижает риск передачи инфекции по воздуху.

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В зонах с более низкой интенсивностью вентиляции и активной посещаемостью уровень CO2 выше и в них риск передачи коронавирсуной инфекции по воздуху больше. В связи с этим специалисты рекомендуют оборудовать помещения датчиками углекислого газа и внести коррективы в схемы вентиляции.

Кроме того, они предлагают изменить режим работы или учебы для того, чтобы снизить численность людей, одновременно находящихся в помещении.

12 областей рискуют оказаться в оранжевой зоне

По свежим данным украинского Минздрава, по состоянию на сегодня, 7 октября, 12 областей страны соответствуют "оранжевой" зоне адаптивного карантина.

Так, в оранжевую зону эпидемической опасности попадают Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая и Черновицкая области.

При этом в некоторых регионах наблюдается даже "красный" уровень динамики COVID-госпитализаций. Наихудшей является ситуация в Херсонской области – 62.2%, Полтавской – 58.3% и Киевской – 54.6%.