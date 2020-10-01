Ученые определили опасную мутацию коронавируса

Обнаружена опасная мутация коронавируса / НСН

Разновидности опасного коронавируса видоизменяются в 10 различных форм для того, чтобы легче проникать в организм.

К таким выводам пришли ученые из института Фрэнсиса Крика в Великобритании, сообщает Fox news.

Исследователи провели уникальный эксперимент и определили, что шипы вируса претерпевают изменения и становятся более цепкими.

"Ни у гриппа, ни у ВИЧ нет такого сложного механизма проникновения", - говорится в исследовании.

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В лабораторных условиях белковые шипы вируса изменялись очень быстро - всего за 60 секунд. Однако в реальности ему понадобится время для распространения.

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