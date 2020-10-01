Ученые определили опасную мутацию коронавируса

Исследователи провели уникальный эксперимент и определили, что шипы вируса претерпевают изменения и становятся более цепкими.
Разновидности опасного коронавируса видоизменяются в 10 различных форм для того, чтобы легче проникать в организм.
К таким выводам пришли ученые из института Фрэнсиса Крика в Великобритании, сообщает Fox news.
Исследователи провели уникальный эксперимент и определили, что шипы вируса претерпевают изменения и становятся более цепкими.
"Ни у гриппа, ни у ВИЧ нет такого сложного механизма проникновения", - говорится в исследовании.
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В лабораторных условиях белковые шипы вируса изменялись очень быстро - всего за 60 секунд. Однако в реальности ему понадобится время для распространения.
Коронавирус в Украине – что было ранее:
- По состоянию на 1 октября, в Украине обнаружены 213 028 случаев заражения китайским коронавирусом. По сравнению с 30 сентября количество подтвержденных случаев увеличилось на +4 069.
- Бывший главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов считает, что заболеваемость Covid-19 будет расти.
- В ВОЗ считают, что реальное число смертей от Covid-19 выше, чем свидетельствует официальная статистика.
- При этом ученые установили, что коронавирус Covid-19 оказался опаснее "испанки". Испанский грипп в свое время увеличил смертность в три раза, а Covid-19 – уже в четыре.
Автор: Екатерина Трохимчук