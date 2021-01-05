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Ученые поведали, когда начинает действовать вакцина от коронавируса

5 января 2021, 17:32
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Вакцина на 94% эффективно предотвращает появление симптомов COVID-19.

вакцина, коронавирус
Вакцина начинает действовать через две недели / Reuters

Вакцина от коронавируса уже спустя 14 дней после введения первой дозы начнет защищать человека, говорится в статье по результатам масштабного исследования в журнале Nature.

Речь идет об исследовании вакцины, созданной компанией Moderna, которую 18 декабря одобрило Управление по продовольствию и медикаментам США.

Как сообщается, в масштабных клинических исследованиях приняли участие 30 тысяч добровольцев. Половина из них получила две дозы плацебо, а половина - две дозы вакцины. Перерыв между уколами длился 28 дней.

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В результате ученые установили, что вакцина на 94% эффективно предотвращает появление симптомов COVID-19. А предыдущие анализы указали на то, что одна доза вакцины может дать некоторую защиту от начала бессимптомного течения болезни. За время испытаний у 30 пациентов появились тяжелые симптомы COVID-19. Но все они получили плацебо.

Примерно у половины добровольцев, которым сделали прививку, жаловались на побочные действия, такие как головная боль. Такие эффекты появлялись после второго укола. Но серьезных побочных действий почти не было выявлено.

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 31 декабря президент Владимир Зеленский прокомментировал решение о покупке Украиной вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac Biotech. По его словам, Украина заключила контракт не дождавшись конца испытаний, поскольку многие страны стоят в очереди. При этом вакцина поступит только после официальной регистрации.
  • 12 декабря главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от коронавируса. Согласно программе, Украина гарантированно получит бесплатно 8 миллионов доз вакцины от COVID-19.
  • 10 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в первой декаде января в Украине ожидается около 20-25 тысяч новых больных коронавирусом в день.

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