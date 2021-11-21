Ученые рассказали, когда закончится пандемия коронавируса

Пандемия станет эндемий / Reuters

Мир с нетерпением ждет, когда закончится пандемия коронавируса. Однако эксперты говорят, что вирус никуда не исчезнет. Единственное - он станет привычным сезонным заболеванием.

То есть, пандемия перейдет в эндемию, пишет INVERSE.

Со временем COVID-19 не исчезнет, а перейдет из пандемического в эндемическое заболевание. Другими словами, коронавирус станет таким же привычным сезонным явлением как простуда или грипп.

При каких условиях завершится пандемия, что будет с карантинными ограничениями, а также о будущем ревакцинации – рассказало издание INVERSE.

Будет ли отличаться эндемия от пандемии

Как известно, 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила COVID-19 пандемией из-за вспышки инфекции во всех странах и стремительного увеличения числа летальных исходов.

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Человечество может завершить пандемию исходя из коллективного восприятия угрозы.

Пандемия и эндемия в истории

В мире случилось несколько пандемий, которые со временем перешли в эндемии. Одна их них - это H1N1 или свиной грипп.

"Когда-то эта болезнь считалась пандемией, а теперь продолжает существовать, но в виде локальных вспышек заболевания, уже не перерастающих в глобальное явление", - заявила вирусолог из Питтсбургского университета Зандреа Эмброуз.

Эндемическая стадия COVID-19 уже замечена в Великобритании.

При большом количестве инфицированных, усиление карантина там не планируется. Однако маски и вакцинация - обязательные условия для жизни.

Что изменится при эндемии

Ученая предполагает, что появятся "сезоны ковида", которые будут напоминать сезоны гриппа.

"Зимы, вероятно, станут хуже. Нас будут призывать привиться, как при гриппе. Я считаю, что маски в общественных местах останутся обыденным делом, особенно в зимние месяцы", – отметила вирусолог.

Но при этом ковид может быть очень серьезной угрозой в определенных уголках планеты. По словам исследователя, это обусловлено резким разрывом в уровнях инфицирования определенных стран.

Между тем, в Тонга первый подтвержденный случай заболевания COVID-19 был зафиксирован только в октябре 2021 года, когда большинство других стран пережили уже несколько волн пандемии.

Также во время эндемии наибольшую опасность будут представлять люди, которые не переболели COVID-19, а также непривитые. Так как они замедляют процесс формирования коллективного иммунитета и мешают нормальной жизни с коронавирусом.

Что будет самым страшным для человечества даже во время эндемии

В будущем может возникнуть еще один вирус пандемического уровня в результате контактирования человека и животного. Ведь COVID-19 – это лишь один из примеров болезней, которыми люди заразились от животных, классифицирующихся как зоонозы.

Напомним, ранее сообщалось, что выращивание животных на мясо и кожу в промышленных масштабах способно привести к появлению вируса, который убьет около миллиарда человек. Такое мнение озвучил эпидемиолог Роб Уоллес.

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