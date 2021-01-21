УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Ученые создали реальные фото коронавируса в 3D

21 января 2021, 21:59

С помощью коллег из KAUST ученые Nanographics превратили отсканированные изображения в визуализацию.

Сотрудники австрийской студии Nanographics с помощью ученых из Университета Цинхуа и Научно-технологического Университета имени короля Абдаллы (KAUST) создали реальное 3D-фото коронавируса.

Ученые из Университета Цинхуа отсканировали вирусные частички SARS-CoV-2 с помощью цироэлектронной томографии (Cryo-ET), чтобы получить изображения вируса с высоким разрешением. Однако эти изображения были слишком шумными для отображения в 3D.

С помощью коллег из KAUST ученые Nanographics превратили отсканированные изображения в визуализацию, показывающую форму частичек вируса SARS-CoV-2. Выявляя различные части вирусных частиц и окрашивая их в искусственные цвета, ученым впервые удалось показать настоящий коронавирус с беспрецедентной детализацией.

Для первой реальной визуализации коронавируса в 3D сотрудники австрийской студии Nanographics использовалось машинное обучение и передовые алгоритмы визуализации из данных Cryo-ET.

Вакцина от коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:

  • В США после вакцины от коронавируса препаратами Pfizer и Moderna в общей сложности скончались 55 человек. Сообщается, что смерти фиксировались в основном в течение нескольких дней после вакцинации.
  • В Израиле после прививки от коронавируса умер мужчина. Минздрав подтвердил, что 75-летний житель северного Израиля умер от сердечного приступа примерно через два часа после вакцинации препаратом Pfizer​.
  • В Португалии медик умерла через день после введения ей вакцины от COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech. Сообщается, что у 41-летней женщины не было проблем со здоровьем, да и после прививки она не жаловалась на какие-то побочные эффекты.

коронавирус коронавирус в мире
Сейчас вы просматриваете новость «Ученые создали реальные фото коронавируса в 3D». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Символ погибели: Путин во время крещенского купания допустил фатальную ошибкуСимвол погибели: Путин во время крещенского купания допустил фатальную ошибку Стало известно, где находится Навальный после задержания в ШереметьевоСтало известно, где находится Навальный после задержания в Шереметьево США устроят крах Северного потока-2: у Байдена объявили о планахСША устроят крах Северного потока-2: у Байдена объявили о планах Внебрачная дочь Путина неожиданно отреагировала на расследование НавальногоВнебрачная дочь Путина неожиданно отреагировала на расследование Навального Газпром допустил уничтожение Северного потока-2: у Путина разразились заявлениемГазпром допустил уничтожение Северного потока-2: у Путина разразились заявлением
Следующий материал

Последние новости

22:33
Зеленский провел совещание со Шмыгалем и Разумковым: основные тезисы
22:31
Врач развенчал популярный миф о связи коронавируса и паралича лица Видео
21:59
Ученые создали реальные фото коронавируса в 3D Видео
21:46
Подробный лунный календарь на февраль 2021: названы самые мощные сутки
21:45
Передачу пленных боевиками Украине приостановили: Кравчук назвал причину Видео
Реклама
21:40
8 советов по снижению веса, которые следует полностью игнорировать Видео
21:28
Гороскоп на 22 января для всех: иллюзорная выгода и деловые неудачи Видео
21:20
Очаровательные платья-рубашки из 1900-х возвращаются в моду на весну-лето 2021 Фото Видео
21:18
В ЕС обнадежили заявлением о вакцине от COVID-19 для Украины Видео
21:15
Лучший эквалайзер для Windows 10: ТОП-5 программ для улучшения звука
21:10
Под Запорожьем у девушек-подростков нашли наркотиков на миллионы гривен Видео
21:07
Сердце бьется быстро без причины: о чем это говорит Видео
21:00
Конец карантина: выяснились подробности работы учреждений образования Видео
20:55
Китайская вакцина от COVID-19 для Украины: всплыли скандальные детали сделки Видео
20:26
Сгоревшего дома престарелых нет на плане города - Аваков Видео
20:24
"Разгорелся моментально, все стреляло": стали известны подробности о жертвах пожара в Харькове Видео
19:50
Ученые рассказали про "цветной чай", который продлевает жизнь Видео
19:47
Арест Навального: Европарламент пригрозил Путину жесткими санкциями
19:35
Гранатовый сок: диетолог объяснила, как правильно пить, и предупредила о вреде Видео
19:32
Трагедия в Золотом времени: названа новая версия причины пожара в Харькове Видео
Реклама
19:13
"Первое заседание при Байдене": в Одессе депутат от Порошенко сподхалимничал к президенту США Видео
19:13
Найден владелец сгоревшего дома престарелых в Харькове - что о нем известно Видео
19:10
На Apple оказывают давление, заставляя удалить Telegram из App Store – СМИ
18:59
Смертельный пожар в Харькове квалифицировали как ЧС Видео
18:36
"Где логика?" - дата выхода и подробности нового проекта
18:35
"Стать плацдармом США и потушить свет в Кремле": экс-глава МИД отличился новым планом для Украины Видео
18:33
Госрегулирование цены на газ может быть продлено - эксперт
18:31
У жителей Крыма нет доступа к базовым лекарствам от COVID
18:05
Смертельный пожар в Харькове: Аваков рассказал о первых задержаниях Видео
17:55
В Сети появились новые скриншоты загадочного проекта от создателей Limbo и Inside
17:54
Уникальный день: нумеролог предупредила, к чему готовиться сегодня
17:54
Северный поток-2 на грани коллапса: в Германии объявили о проблемах Видео
17:46
Обмен пленными на Донбассе: омбудсмен рассказала о маршрутах передачи Видео
17:30
Чем полезны объятия - объяснение психолога
17:25
Смертельный пожар в харьковском доме престарелых: названа вероятная причина Видео
17:23
Эксперт рассказал о катастрофической коммунальной проблеме Украины Видео
17:08
Как в Слуге народа хотят наказывать украинцев за сексизм: подробности
17:00
Microsoft скорректировала дату выхода горячо ожидаемого шутера S.T.A.L.K.E.R. 2 Видео
16:32
В Харькове сгорел дом престарелых, погибли пятнадцать человек Видео
16:19
"Пока ядерная торпеда доплывает, России уже не будет": в США высмеяли новейшее оружие из РФ Видео
Реклама
16:15
Регистрация Спутник V в Евросоюзе: Меркель заявила о помощи Путину Видео
16:11
Появились подробности лечения тяжелобольной Алисы Фрейндлих
16:01
Создатели The Last of Us: Part II работают над игрой в нетипичном для студии сеттинге Фото
15:58
В ОП рассказали о новых отношениях между Украиной и США при Байдене Видео
15:44
"Это бардак": все голливудские фильмы не выйдут вовремя в 2021 году
15:29
Новые расходы: в Минздраве обязали школы брать на работу медиков
15:23
"Важно, чтобы Украина получила договор": Меркель высказалась насчет Северного потока-2 Видео
15:17
"Ужасное воровство": эксперт сказал, светит ли Украине снижение тарифов Видео
15:15
День Соборности Украины будет с праздничными градусами Видео
15:10
Легендарная линейка смартфонов Galaxy Note от Samsung прекращает своё существование
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять