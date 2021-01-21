Ученые создали реальные фото коронавируса в 3D

С помощью коллег из KAUST ученые Nanographics превратили отсканированные изображения в визуализацию.
Сотрудники австрийской студии Nanographics с помощью ученых из Университета Цинхуа и Научно-технологического Университета имени короля Абдаллы (KAUST) создали реальное 3D-фото коронавируса.
Ученые из Университета Цинхуа отсканировали вирусные частички SARS-CoV-2 с помощью цироэлектронной томографии (Cryo-ET), чтобы получить изображения вируса с высоким разрешением. Однако эти изображения были слишком шумными для отображения в 3D.
С помощью коллег из KAUST ученые Nanographics превратили отсканированные изображения в визуализацию, показывающую форму частичек вируса SARS-CoV-2. Выявляя различные части вирусных частиц и окрашивая их в искусственные цвета, ученым впервые удалось показать настоящий коронавирус с беспрецедентной детализацией.
Для первой реальной визуализации коронавируса в 3D сотрудники австрийской студии Nanographics использовалось машинное обучение и передовые алгоритмы визуализации из данных Cryo-ET.
Вакцина от коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:
- В США после вакцины от коронавируса препаратами Pfizer и Moderna в общей сложности скончались 55 человек. Сообщается, что смерти фиксировались в основном в течение нескольких дней после вакцинации.
- В Израиле после прививки от коронавируса умер мужчина. Минздрав подтвердил, что 75-летний житель северного Израиля умер от сердечного приступа примерно через два часа после вакцинации препаратом Pfizer.
- В Португалии медик умерла через день после введения ей вакцины от COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech. Сообщается, что у 41-летней женщины не было проблем со здоровьем, да и после прививки она не жаловалась на какие-то побочные эффекты.