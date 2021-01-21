Ученые создали реальные фото коронавируса в 3D

Сотрудники австрийской студии Nanographics с помощью ученых из Университета Цинхуа и Научно-технологического Университета имени короля Абдаллы (KAUST) создали реальное 3D-фото коронавируса.

Ученые из Университета Цинхуа отсканировали вирусные частички SARS-CoV-2 с помощью цироэлектронной томографии (Cryo-ET), чтобы получить изображения вируса с высоким разрешением. Однако эти изображения были слишком шумными для отображения в 3D.

С помощью коллег из KAUST ученые Nanographics превратили отсканированные изображения в визуализацию, показывающую форму частичек вируса SARS-CoV-2. Выявляя различные части вирусных частиц и окрашивая их в искусственные цвета, ученым впервые удалось показать настоящий коронавирус с беспрецедентной детализацией.

Для первой реальной визуализации коронавируса в 3D сотрудники австрийской студии Nanographics использовалось машинное обучение и передовые алгоритмы визуализации из данных Cryo-ET.

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