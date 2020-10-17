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Ученые выяснили, сколько "живет" коронавирус на смартфонах

17 октября 2020, 21:57

Результаты исследования подтверждают необходимость регулярной очистки поверхностей и мытья рук.

коронавирус,пробирки
Сколько часов коронавирус живет на поверхностях / Reuters

Исследователи из национального агентства в Австралии выяснили, сколько коронавирус может "жить" и оставаться активным на разных поверхностях.

Об этом сообщает BBC.

"Хлопок и другие пористые материалы могут содержать COVID-19 около 14 дней, но гладкие поверхности, такие как смартфоны, бумажные деньги и матовая нержавеющая сталь, могут переносить вирус до 28 дней при правильных условиях", - говорится в сообщении.

Результаты исследования подтверждают необходимость регулярной очистки поверхностей и мытья рук. Однако в эксперименте также были задействованы условия, которые не всегда встречаются в реальной жизни. Для исследования исследователи подвергли экраны смартфонов и другие поверхности постоянной температуре 20°C. Поверхности держали в темноте, чтобы не допустить воздействия ультрафиолетового света. Кроме того, в исследовании не использовалась свежая слизистая, содержащая лейкоциты и антитела.

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"По моему мнению, инфекционные вирусы могут сохраняться в слизи на поверхностях только часами, а не днями", – отметил BBC профессор Кардиффского университета Рон Эклс.

Тем не менее исследователи заявили, что важно определить, как долго вирус остается жизнеспособным на различных поверхностях, чтобы разработать "стратегии снижения риска в областях с частым контактом".

Мутации коронавируса - о чем сообщалось ранее:

  • Вирусолог Анатолий Альшейн заявил, что новый штамм коронавируса, который недавно был обнаружен в Индонезии, более летальный, он отличается чрезмерной кровожадностью.
  • Американские ученые исследовали коронавирус 2020 от двух волн инфекции и выяснили, что в последних образцах преобладает более заразный штамм.
  • Коронавирус SARS-Cov-2 получает новую мутацию в каждой линии передачи за две недели. Пока изменения незначительные, однако, если будет нарушена структура вируса, тест-системы начнут давать сбой, заявил вирусолог Георгий Базыкин.
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