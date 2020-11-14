"Удар по культуре РФ": Путин отреагировал на смерть Армена Джигарханяна

Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Армена Джигарханяна / УНИАН

Президент России Владимир Путин отреагировал на смерть Армена Джигарханяна – советского, русского, армянского актера, народного артиста СССР, театрального режиссера и президента Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна.

Глава РФ в телеграмме выразил соболезнования родным и близким актера, а также коллективу его театра, говорится на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что смерть Джигарханяна является огромной утратой для российской культуры и для миллионов людей. По его словам, об артисте навсегда сохранится добрая память.

"С прискорбием узнал о кончине Армена Борисовича Джигарханяна – великого актера, светлого, удивительно одаренного и обаятельного человека…Его искренне любили за щедрый талант, душевное тепло, за преданность профессии и своему зрителю…", – говорится в телеграмме Путина.

/ Скриншот с kremlin.ru

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