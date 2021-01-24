Удар по режиму Путина: в ЕС рассказали о санкциях за арест Навального

На встрече глав МИД стран ЕС участники обсудят ситуацию с арестом Алексея Навального, заявил Жан-Ив Ле Дриан.
Франция предложила ввести антироссийские санкции в связи с арестом оппозиционера Алексея Навального.
Об этом заявил глава французского министерства иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции France Inter.
Глава МИД Франции сообщил, что на встрече глав МИД стран ЕС участники обсудят ситуацию с арестом Навального.
"Что касается санкций, необходимо их сделать действительно действенными. И дискуссии на эту тему пройдут завтра на Евросовете", — добавил Дриан.
Ранее глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич сообщил, что задержание Навального неприемлемо, и российские власти должны немедленно освободить его из-под стражи.
Эдгар Ринкевич также предупредил, что Европейский Союз должен рассмотреть возможность введения новых санкций против России в случае, если Алексея Навального не освободят.
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Митинги в России:
- 18 января российский оппозиционер Алексей Навальный был арестован Химкинским городским судом на 30 суток. Его арестовали на следующий день после возвращения в Россию и задержания в аэропорту Шереметьево.
- В тот же день Навальный записал видеообращение, в котором подверг критике российские власти и призвал россиян выйти на митинги в его поддержку.
- 23 января во многих городах РФ состоялись массовые акции на которые вышли десятки тысяч людей, в ходе которых произошли ожесточенные столкновения с силовиками. По итогу стало известно о задержании более 3,2 тысяч человек, сообщалось о десятках пострадавших протестующих и полицейских.