Удар по режиму Путина: в ЕС рассказали о санкциях за арест Навального

Россию накажут новыми санкциями / gettyimages

Франция предложила ввести антироссийские санкции в связи с арестом оппозиционера Алексея Навального.

Об этом заявил глава французского министерства иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции France Inter.

Глава МИД Франции сообщил, что на встрече глав МИД стран ЕС участники обсудят ситуацию с арестом Навального.

"Что касается санкций, необходимо их сделать действительно действенными. И дискуссии на эту тему пройдут завтра на Евросовете", — добавил Дриан.

Ранее глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич сообщил, что задержание Навального неприемлемо, и российские власти должны немедленно освободить его из-под стражи.

Эдгар Ринкевич также предупредил, что Европейский Союз должен рассмотреть возможность введения новых санкций против России в случае, если Алексея Навального не освободят.

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