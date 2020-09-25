Удар по своим: на учениях Кавказ-2020 россияне опозорились с запуском ракеты

Комплекс ПВО С-400 / mil.ru

В России в ходе военных учений Кавказ-2020 произошло чрезвычайное происшествие. Запущенная зенитная ракета комплекса С-400 упала рядом с военными.

Как сообщает Telegram-канал Baza, взрыва удалось избежать.

В сообщении подчеркивается, что это уже не первое ЧП на учениях в Астраханской области (ранее сообщалось о подбитом танке T-90, в который случайно выстрелил другой танк).

"Кроме этого, один из военнослужащих случайно выстрелил в себя из гранатомёта — у него оторвало руку. Сегодня на учения приехал Владимир Путин. Надеемся, что теперь все полетит как надо", - добавили российские журналисты.

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