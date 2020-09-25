Удар по своим: на учениях Кавказ-2020 россияне опозорились с запуском ракеты

Зенитная ракета комплекса С-400 упала рядом с военными.
В России в ходе военных учений Кавказ-2020 произошло чрезвычайное происшествие. Запущенная зенитная ракета комплекса С-400 упала рядом с военными.
Как сообщает Telegram-канал Baza, взрыва удалось избежать.
В сообщении подчеркивается, что это уже не первое ЧП на учениях в Астраханской области (ранее сообщалось о подбитом танке T-90, в который случайно выстрелил другой танк).
"Кроме этого, один из военнослужащих случайно выстрелил в себя из гранатомёта — у него оторвало руку. Сегодня на учения приехал Владимир Путин. Надеемся, что теперь все полетит как надо", - добавили российские журналисты.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:
- Напомним, на территории Херсонщины проходят военные учения Объединенные уcилия- 2020, в которых участвуют силы НАТО.
- Сегодня – 23 сентября, на учения должен был прибыть президент Владимир Зеленский.
Автор: Алексей Тычина