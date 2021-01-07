Удар по Трампу: Twitter, Facebook и Instagram забанили президента США

Дональд Трамп / Reuters

В сервисе микроблогов Twitter временно заблокировали личный аккаунт президента США Дональда Трампа.

Трамп не сможет публриковать сообщения по меньшей мере 12 часов, говорится в сообщении администрации.

Несколько сообщений Трампа, связанных с этой ситуацией, модераторы Twitter скрыли. Аккаунт Трампа заблокировали после того как в Вашингтоне его сторонники на некоторое время захватили здание Конгресса.

В частности, в скрытых сообщениях Трамп заявлял о том, что его победа на выборах оказалась "украдена".

"Это вещи и события, которые происходят, когда священная убедительная победа на выборах так бесцеремонно и злобно отбирается у великих патриотов, с которыми так долго обращались плохо и несправедливо. Идите домой с любовью и миром. Запомните этот день навсегда!", - писал Трамп у себя в Twitter.

Отметим, что Twitter является одним из основных каналов коммуникации Трампа. На его аккаунт @realDonaldTrump подписаны 89 млн пользователей.

Кроме того, соцсеть Facebook и Instagram также заблокировали страницу Трампа на 24 часа.

Профиль Трампа в Facebook заблокировали из-за двух нарушений политики соцсети, пишет Reuters.

В Instagram аккаунт президента также заблокирован на 24 часа, сообщил в своем Twitter глава Instagram Адам Моссер.

Кроме того, Facebook и видео-платформа YouTube удалили видеообращение Трампа, в котором он в очередной раз заявил об украденных выборах.

Читайте такжеТрамп за 5 лет своего правления едва не уничтожил США

Беспорядки в Вашингтоне: