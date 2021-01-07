УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Удар по Трампу: Twitter, Facebook и Instagram забанили президента США

7 января 2021, 08:29
Прослушать новость
Остановить

В скрытых сообщениях Дональд Трамп заявлял о том, что его победа на выборах оказалась "украдена".

Трамп
Дональд Трамп / Reuters

В сервисе микроблогов Twitter временно заблокировали личный аккаунт президента США Дональда Трампа.

Трамп не сможет публриковать сообщения по меньшей мере 12 часов, говорится в сообщении администрации.

Несколько сообщений Трампа, связанных с этой ситуацией, модераторы Twitter скрыли. Аккаунт Трампа заблокировали после того как в Вашингтоне его сторонники на некоторое время захватили здание Конгресса.

В частности, в скрытых сообщениях Трамп заявлял о том, что его победа на выборах оказалась "украдена".

"Это вещи и события, которые происходят, когда священная убедительная победа на выборах так бесцеремонно и злобно отбирается у великих патриотов, с которыми так долго обращались плохо и несправедливо. Идите домой с любовью и миром. Запомните этот день навсегда!", - писал Трамп у себя в Twitter.

Отметим, что Twitter является одним из основных каналов коммуникации Трампа. На его аккаунт @realDonaldTrump подписаны 89 млн пользователей.

Кроме того, соцсеть Facebook и Instagram также заблокировали страницу Трампа на 24 часа.

Профиль Трампа в Facebook заблокировали из-за двух нарушений политики соцсети, пишет Reuters.

В Instagram аккаунт президента также заблокирован на 24 часа, сообщил в своем Twitter глава Instagram Адам Моссер.

Кроме того, Facebook и видео-платформа YouTube удалили видеообращение Трампа, в котором он в очередной раз заявил об украденных выборах.

Читайте такжеТрамп за 5 лет своего правления едва не уничтожил США

Беспорядки в Вашингтоне:

новости США Дональд Трамп протесты в США
Сейчас вы просматриваете новость «Удар по Трампу: Twitter, Facebook и Instagram забанили президента США». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Мешок на голове, руки в наручниках: в Турции нашли мертвой украинкуМешок на голове, руки в наручниках: в Турции нашли мертвой украинку Убийство украинки в Турции: СМИ разузнали, кем была жертваУбийство украинки в Турции: СМИ разузнали, кем была жертва В США горячо: жесткое заявление Трампа, срыв утверждения итогов выборов и прорыв в КапитолийВ США горячо: жесткое заявление Трампа, срыв утверждения итогов выборов и прорыв в Капитолий "Пособник нацистов и убийца детей": в США накинулись на Киев из-за марша Бандеры"Пособник нацистов и убийца детей": в США накинулись на Киев из-за марша Бандеры У Байдена придумали, как окончательно разобраться с Трампом - BloombergУ Байдена придумали, как окончательно разобраться с Трампом - Bloomberg
Следующий материал

Последние новости

09:49
Штурм Капитолия: на видео услышали фразы на русском языке
09:47
Гороскоп на 7 января для всех: влюбленность, крах из-за риска и рост популярности Видео
09:38
Захват Крыма: Британия ослабила санкции против России Видео
09:02
Врачи рассказали, сколько нужно ходить, чтобы избавиться от живота Видео
08:58
"Не хватило мужества": Трамп побил горшки с вице-президентом Пенсом Видео
Реклама
08:44
Строительство нового мирового порядка уже началось и идет полным ходом мнение
08:36
Гороскоп на 8 января для всех: полная пруха, опасные связи и тотальная неудача Видео
08:29
Удар по Трампу: Twitter, Facebook и Instagram забанили президента США Видео
08:22
Коронавирус в Украине: накануне Рождества число больных COVID-19 значительно выросло Видео
08:14
Обновлён рейтинг самых мощных и выгодных смартфонов на Android
08:00
В правительстве США обсуждают возможность досрочного отстранения Трампа от власти Видео
07:40
Вакцинация от COVID-19: ошибки опустили Украину до уровня Африки – эксперт Видео
07:25
Протесты в Вашингтоне: названо число жертв Видео
07:15
"Красотища": Светлана Лобода показала грудь на похотливом фото
06:54
Нужен ли Украине жесткий локдаун с 8 января мнение
06:31
Астролог назвал пруна января №1 Видео
06:03
Отставка на условиях Путина: эксперт назвал сроки ухода Лукашенко Видео
05:33
Диалог с Китаем и битва против России: эксперт сделал прогноз о политике США при Байдене Видео
05:05
Подпольная вакцина от COVID-19: эксперт объяснил суть скандала Видео
04:59
Облетели как листья: топ-5 причин выпадения волос и облысения Видео
Реклама
04:29
Какой продукт является идеальной закуской под крепкое спиртное - ответ диетолога Видео
03:50
Эксперт рассказал о главной проблеме с вакцинацией от COVID-19 в Украине Видео
03:02
Врач объяснила, кому прививка от COVID-19 не нужна Видео
02:14
Взорвали петарду во рту: под Днепром жестоко убили молодого парня Видео
02:11
Стало известно, когда Конгресс США утвердит результаты выборов Видео
01:14
Выстрелили в грудь: появилась первая жертва беспорядков в США Фото Видео
00:55
"Сочная": Оля Серябкина засветила грудь и возбужденные соски в развратном наряде
00:44
Протесты в США: руководство Конгресса перемещают на военную базу Видео
00:19
Рождество Христово: смс короткие, оригинальная проза, стихи и открытки
06 января, среда
23:54
Бунт в США: появилось новое заявление Трампа и реакция Украины Видео
23:39
Что такое остановка сердца: симптомы и что делать Видео
23:30
Прорыв в Капитолий: появились новые подробности и свежий призыв Трампа Видео
23:27
Штурм Конгресса США: Байден сделал важное заявление Видео
22:52
Боль в пояснице: когда она "сигналит" о проблемах с почками Видео
22:15
В США горячо: жесткое заявление Трампа, срыв утверждения итогов выборов и прорыв в Капитолий Фото Видео
22:14
Ударят морозы: появился обновленный прогноз погоды в Украине Видео
22:14
"Предотвращают раннюю смертность": названы овощи, продлевающие жизнь Видео
21:35
Нелегальная вакцина от коронавируса в Украине: в Минздраве отреагировали на скандал Видео
21:22
Коллективный иммунитет: что это и для чего он нужен Видео
21:21
Стали известны подробности новой игры от создателей популярной серии шутеров Crysis
Реклама
21:04
Судья КСУ обвинил Офис Зеленского в давлении и намерен покинуть Украину Видео
20:36
Контрабандная вакцина от коронавируса в Украине: в СБУ сделали заявление Видео
20:12
Ответ на удар США по Северному потоку-2: в Германии приняли новое решение Видео
20:11
Cyberpunk 2077 теряет игроков – новый проект от CD Projekt Red быстро наскучивает геймерам
20:09
Медики назвали самый полезный завтрак
19:32
Сочельник и Рождество 2021: как гадать на суженого и что готовить на стол Видео
19:27
"Тайная вакцинация от COVID-19": СМИ узнали, где в Украине прививали VIP-персон Видео
19:07
Степанов назвал цену китайской вакцины от коронавируса для Украины Видео
18:55
Создатели Hitman III показали геймплейные особенности новой части культовой серии об Агенте 47 Видео
18:52
Мэр Черкасс раскритиковал локдаун в Украине и бросил камень в огород Кабмина Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять