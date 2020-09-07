Удар санкциями по Лукашенко: в Германии рассказали о решении Евросоюза

В ЕС размышляют о введении персональных санкций против Лукашенко / Reuters

В Евросоюзе идут консультации по поводу возможного введения персональных санкций против президента Беларуси Александра Лукашенко. Окончательное решение по данному вопросу еще не принято.

Об этом заявил глава министерства иностранных дел ФРГ Кристофер Бургер, сообщает Интерфакс-Запад.

По словам дипломата, ввод персональных санкций против действующего главы республики Беларусь Александра Лукашенко является дискуссионным вопросом, который в Брюсселе все еще обсуждают.

"Эти консультации идут в Брюсселе в настоящий момент очень активно", - рассказал Бургер.Читайте такжеМассовые санкции против режима Лукашенко: в Литве анонсировали еще один удар

При этом немецкое информационное агентство Reuters утверждает, что в Евросоюзе уже приготовили список из 31 фамилии белорусского политика и чиновника. Причем в первоначальном перечне было только 14 имен, однако спустя некоторое время список дополнили.